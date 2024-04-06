NBA／韓女團LE SSERAFIM獲選NBA之友 將扮亞洲區宣傳大使

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NBA官方近日正式宣布和韓國大勢女團LE SSERAFIM達成長期合作關係，LE SSERAFIM將以「NBA之友」身分扮演聯盟在亞洲區的宣傳大使，她們也成為首支與NBA有正式關係的韓國團體，寫下K-POP歷史新里程碑。

LE SSERAFIM去年11月剛獲得官方邀請，造訪了NBA總部及官方商店，並在洛杉磯觀看了湖人隊與快艇隊的比賽，他們也跟上BTS成員Suga的腳步，後者於2023年4月被任命為 NBA 大使，也是唯一獲此殊榮的韓國流行歌手。

LE SSERAFIM由隊長金采源領銜，以及4位成員中村一葉、宮脇咲良、許允真、洪恩採，一改韓團常見的甜美風格，LE SSERAFIM以「充滿自信、無畏世人眼光」的帥氣形象深植於歌迷心中，近年來新歌發布屢屢席捲排行榜，包含《ANTIFRAGILE》、《UNFORGIVEN》等曲都因洗腦歌詞取得破億點閱，2月推出的第三張迷你專輯《Easy》同樣取得佳績。

根據NBA聲明，「NBA之友」計畫是希望LE SSERAFIM以亞洲區域的代言人姿態發揮影響力，以新穎且富有創意的方式吸引更多球迷，同時也被形容是「體育與音樂交匯的慶祝活動」，未來LE SSERAFIM將更常參與NBA賽事及相關活動，並在各自社群媒體上發布更多資訊，以達到宣傳效果。

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LE SSERAFIM “Friends of the NBA”— KAZUHA #LE_SSERAFIMxNBA #LE_SSERAFIM #르세라핌 #KAZUHA #카즈하 pic.twitter.com/kE8lU9SNLU — LE SSERAFIM INTERNATIONAL TEAM🏜️ (@LSRFM_SUPP_TEAM) 2024年4月5日

NBA去年從派拉蒙影業挖角過來的首席行銷長艾諾特（Tammy Henault）表示：「我們很高興能與具有突破性表現的LE SSERAFIM合作，她們是群年輕有活力的粉絲，透過此次合作，我們希望能將韓國、亞洲，甚至世界各地的NBA球迷及K-POP粉絲凝聚在一起，並在音樂、文化、體育的結合中，擴大比賽影響力。」