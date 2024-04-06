快訊

花蓮強震後被貼紅單…北市南機場公寓今降為黃單 蔣萬安：住戶可返家

花蓮大地震…21歲背包客胡姓女子遇難 身分背景曝光

寶林茶室中毒案新進度 王必勝：廚師糞便檢出邦克列酸

NBA／韓女團LE SSERAFIM獲選NBA之友 將扮亞洲區宣傳大使

聯合新聞網／ 綜合報導
韓人氣女團LE SSERAFIM和NBA達成長期合作關係，將接下亞洲區代言任務。 取自NBA官網
韓人氣女團LE SSERAFIM和NBA達成長期合作關係，將接下亞洲區代言任務。 取自NBA官網

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

NBA官方近日正式宣布和韓國大勢女團LE SSERAFIM達成長期合作關係，LE SSERAFIM將以「NBA之友」身分扮演聯盟在亞洲區的宣傳大使，她們也成為首支與NBA有正式關係的韓國團體，寫下K-POP歷史新里程碑。

LE SSERAFIM去年11月剛獲得官方邀請，造訪了NBA總部及官方商店，並在洛杉磯觀看了湖人隊與快艇隊的比賽，他們也跟上BTS成員Suga的腳步，後者於2023年4月被任命為 NBA 大使，也是唯一獲此殊榮的韓國流行歌手。

LE SSERAFIM由隊長金采源領銜，以及4位成員中村一葉、宮脇咲良、許允真、洪恩採，一改韓團常見的甜美風格，LE SSERAFIM以「充滿自信、無畏世人眼光」的帥氣形象深植於歌迷心中，近年來新歌發布屢屢席捲排行榜，包含《ANTIFRAGILE》、《UNFORGIVEN》等曲都因洗腦歌詞取得破億點閱，2月推出的第三張迷你專輯《Easy》同樣取得佳績。

根據NBA聲明，「NBA之友」計畫是希望LE SSERAFIM以亞洲區域的代言人姿態發揮影響力，以新穎且富有創意的方式吸引更多球迷，同時也被形容是「體育與音樂交匯的慶祝活動」，未來LE SSERAFIM將更常參與NBA賽事及相關活動，並在各自社群媒體上發布更多資訊，以達到宣傳效果。

NBA去年從派拉蒙影業挖角過來的首席行銷長艾諾特（Tammy Henault）表示：「我們很高興能與具有突破性表現的LE SSERAFIM合作，她們是群年輕有活力的粉絲，透過此次合作，我們希望能將韓國、亞洲，甚至世界各地的NBA球迷及K-POP粉絲凝聚在一起，並在音樂、文化、體育的結合中，擴大比賽影響力。」

k-pop

相關新聞

NBA／唐西奇缺陣照贏勇士 基德：厄文帶來贏球希望

獨行俠隊今天在球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）缺陣的情況下，靠著華盛頓（P.J. Washington）進帳轉隊...

NBA／公鹿怎麼了？連3戰爆冷輸坦隊 助暴龍止15連敗

季後賽在即，被視為爭冠勁旅的公鹿隊近況卻十分低迷，今天在主場以111：117爆冷輸給了暴龍隊，暴龍終止近期15連敗，公鹿則是吞下近6戰第5敗，更是連3戰輸給了勝率不及4成的「坦隊」，賽後主帥瑞佛斯（D

NBA／鵜鶘國王勇士輸球送厚禮 湖人拚西區排名大利多

洛杉磯湖人今天雖然沒有比賽，但紐奧良鵜鶘、沙加緬度國王、金州勇士3個競爭對手同日輸球，湖人不僅與暫居第8國王之間已無勝差，還有機會追上第7的鵜鶘。

NBA／「魔獸」霍華德擬再訪台 帶愛與關懷給需要的人

前美國職業籃球聯盟（NBA）球員「魔獸」霍華德（Dwight Howard）說，覺得時間成熟，計劃重返台灣，希望有更多正...

NBA／韓女團LE SSERAFIM獲選NBA之友 將扮亞洲區宣傳大使

NBA官方近日正式宣布和韓國大勢女團LE SSERAFIM達成長期合作關係，LE SSERAFIM將以「NBA之友」身分扮演聯盟在亞洲區的宣傳大使，她們也成為首支與NBA有正式關係的韓國團體，寫下K-

NBA／亞歷山大缺席雷霆7戰6敗 主帥有信心例行賽尾聲回歸

在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和威廉斯（Jalen Williams）兩大主力都缺席的情況下，客場作戰的雷霆以112比126落敗，吞下賽季首次3連敗。 雷霆仍排名西

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。