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中職／兄弟砸250萬加裝音響燈光 大巨蛋體驗有感提升

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒中信兄弟隊連兩天在台北大巨蛋開打。記者侯永全／攝影
中華職棒中信兄弟隊連兩天在台北大巨蛋開打。記者侯永全／攝影

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中信兄弟隊今年球季前兩場主場賽事選定台北大巨蛋，不僅票房亮眼，兩場邀來「 頑童MJ116 」、「ENERGY」熱力開唱，為此砸重金準備的音響及燈光設備超過250萬元。

台北大巨蛋啟用後，因音響設計以播報為主，在應援、演唱方面的效果屢受球迷詬病，兄弟球團也注意到這個問題，特別加設音響設備，一、三壘側的護網上都多了喇叭，應援聲音更能傳達給球迷，演出時場中也會架設音響朝向觀眾席，

而兄弟昨天賽後「 頑童MJ116 」在場中演出，今天則是賽前「ENERGY」牛奶、阿弟、書偉、坤達、Toro5位成員再度合體，還原「放手」、「Come on」等經典曲目，不僅球迷對於表演給予好評，表演嘉賓也認為這樣的音響會讓人想再來表演。

兄弟領隊劉志威透露，球隊在加裝的音響及燈光設備上，花費約在250萬元，劉志威表示：「球迷願意花較高的票價進場，我們也要提供相應的服務。」

更特別的是，大巨蛋的燈光開滅需要時間，兄弟球團為了讓「ENERGY」表演時能夠關燈，跟場方反覆溝通，才終於獲准，最終「ENERGY」的賽前表演氛圍滿滿，也沒有延誤比賽進行。

劉志威表示，球團4月2日就提前進駐，團隊連續兩天都為了場佈忙到凌晨2點，希望能提供球迷不同的觀賽體驗，這次特別設立的3580元尊爵席也獲得好評，「我們希望能夠探索大巨蛋更多的可能性。」

中華職棒中信兄弟隊賽前邀請「ENERGY」演唱，5位成員在台北大巨蛋重新合體。記者侯永全／攝影
中華職棒中信兄弟隊賽前邀請「ENERGY」演唱，5位成員在台北大巨蛋重新合體。記者侯永全／攝影

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