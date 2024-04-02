NBA／前火箭家暴男轉戰希臘聯賽 傳月薪不到1萬美元
根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，先前因家暴事件遭起訴的前火箭小將波特（Kevin Porter Jr.），將和希臘球隊PAOK（塞薩洛尼基）簽下合約，效力到賽季結束。
去年休賽季，波特因涉嫌毆打女友遭到警方逮捕，之後他被火箭交易到雷霆，隨即就被裁掉。此案件歷經數月後，在今年1月紐約曼哈頓刑事法庭上，波特針對家暴起訴認罪。
在認罪協議中，波特必須完成為期26週的心理諮詢計畫，遵守有限的限制令。檢察官當時亦表示，如果波特順利完成該計畫，並在一年之內不惹麻煩，他將撤回對攻擊指控的認罪，而只針對其騷擾行為判決。
受到家暴案影響，原本簽下4年8250萬美元特殊續約合同的波特，不僅合約直接報銷，也失去可以打球的舞台。
這次轉戰到希臘聯賽，波特其實也沒有獲得太多報酬。據希臘媒體透露，波特每個月薪資領不到1萬美元。
相較於波特的前景黯淡，同樣涉嫌家暴被捕的黃蜂前鋒悍將布里吉斯（Miles Bridges）至少還能留在聯盟打球。
布里吉斯在被判緩刑3年同時歷經聯盟禁賽.30場處分後，今年賽季重新出發，目前累積出賽64場，場均攻下21.4分7.5籃板3.4助攻1抄截，休賽季將成為受限制自由球員。
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