快訊

寶林茶室中毒案+1！13歲女童曾吃粿條 30例個案最新狀況曝

出動無人機拍金門二膽島！陸網友囂張嗆「如無人之境」 金防部說話了

寶林茶室中毒案新事證？王必勝曝這一天有去「代班廚師家裡」採檢

NBA／前火箭家暴男轉戰希臘聯賽 傳月薪不到1萬美元

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
前火箭小將波特因家暴事件損失慘重。 美聯社
前火箭小將波特因家暴事件損失慘重。 美聯社

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，先前因家暴事件遭起訴的前火箭小將波特（Kevin Porter Jr.），將和希臘球隊PAOK（塞薩洛尼基）簽下合約，效力到賽季結束。

去年休賽季，波特因涉嫌毆打女友遭到警方逮捕，之後他被火箭交易到雷霆，隨即就被裁掉。此案件歷經數月後，在今年1月紐約曼哈頓刑事法庭上，波特針對家暴起訴認罪。

在認罪協議中，波特必須完成為期26週的心理諮詢計畫，遵守有限的限制令。檢察官當時亦表示，如果波特順利完成該計畫，並在一年之內不惹麻煩，他將撤回對攻擊指控的認罪，而只針對其騷擾行為判決。

受到家暴案影響，原本簽下4年8250萬美元特殊續約合同的波特，不僅合約直接報銷，也失去可以打球的舞台。

這次轉戰到希臘聯賽，波特其實也沒有獲得太多報酬。據希臘媒體透露，波特每個月薪資領不到1萬美元。

相較於波特的前景黯淡，同樣涉嫌家暴被捕的黃蜂前鋒悍將布里吉斯（Miles Bridges）至少還能留在聯盟打球。

布里吉斯在被判緩刑3年同時歷經聯盟禁賽.30場處分後，今年賽季重新出發，目前累積出賽64場，場均攻下21.4分7.5籃板3.4助攻1抄截，休賽季將成為受限制自由球員。

相關新聞

NBA／公牛取附加賽門票陷兩難 德羅展休不休教頭燒腦

公牛隊今天儘管在與西區第10名的老鷹隊之戰吞下敗仗，不過靠著籃網隊也不敵溜馬隊，確定今年季後將從附加賽打起，但想要爭取首...

NBA／不看好灰狼季後賽表現 克勞佛：對湖人會很困難

太陽今天擊敗鵜鶘後，灰狼確定拿到季後賽門票，本季非常有希望拿到西區前三種子。不過三屆年度最佳第六人克勞佛（Jamal Crawford）認為，灰狼季後賽會遇到麻煩。 「蟻人」愛德華（Anthon

NBA／摔水壺又怒噴總教練 老鷹波格丹諾維奇：這很正常

老鷹今天以113：101擊敗公牛，但比賽尾聲老鷹射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）與總教練史奈德（Davis Schneider）發生嚴重爭執，所幸兩人最後握手言和。 老鷹本

NBA／布克8場破50分現役第6多 哈登獨走大幅領先

「鵜鶘殺手」布克（Devin Booker）今天轟出生涯新高8顆三分球，又一次飆進52分，這已經是他連3次對決鵜鶘突破50分，生涯累積8次單場至少50分的比賽，和安比德（Joel Embiid）、安戴

NBA／前火箭家暴男轉戰希臘聯賽 傳月薪不到1萬美元

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，先前因家暴事件遭起訴的前火箭小將波特（Kevin Porter Jr.），將和希臘球隊PAOK（塞薩洛尼基）簽下

NBA／溫班亞瑪「未關機」 兩大搭檔提前賽季報銷

例行賽還剩7場的馬刺，宣佈兩位主力瓦賽爾（Devin Vassell）和索漢（Jeremy Sochan）將因傷缺席剩餘比賽。 報導指出，瓦賽爾在接受核磁共振檢查後發現右腳第三蹠骨有壓力反應；至

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。