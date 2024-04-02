NBA／溫班亞瑪「未關機」 兩大搭檔提前賽季報銷
例行賽還剩7場的馬刺，宣佈兩位主力瓦賽爾（Devin Vassell）和索漢（Jeremy Sochan）將因傷缺席剩餘比賽。
報導指出，瓦賽爾在接受核磁共振檢查後發現右腳第三蹠骨有壓力反應；至於索漢則是因為左腳踝傷勢，醫療團隊認為最好解決方案就是動手術。
瓦賽爾季前才獲得球團一份五年1.46億美元鉅額合約，本季出賽68場，平均得到19.5分4.1助攻3.8籃板1.1抄截，投籃命中率47.2%，三分命中率37.2%。
邁入生涯第2年的索漢，出賽74場，平均得到11.6分6.4籃板3.4助攻，投籃命中率43.8%。他在今年賽季所扮演的角色隨著球隊的實驗有所變化，起初是擔任控衛，之後回到原先的前鋒位置。
索漢雖然需要處理傷勢問題，不過他仍有機會代表波蘭出征奧運資格賽，爭取有限的巴黎奧運門票。
馬刺目前戰績18勝57敗，和黃蜂勝負相同，在早早就確定賽季結束情況下，能否獲得墊底前3名席次，爭取更好的狀元籤抽中機率，或許會是馬刺、黃蜂和拓荒者接下來的目標。
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