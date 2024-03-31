NBA／爵士馬卡南右肩傷勢加重 兩周後重新評估
爵士當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）近期飽受傷勢困擾，在先前對馬刺比賽之後，他就感覺到右肩不適，經過核磁共振檢查，顯示其右肩傷勢加重，預計要休兵一段時間。
球團方面也宣佈，馬卡南將會在兩周之後重新接受評估，若能順利回歸，可能會在爵士本季最後一場賽事登場，對手則是勇士。
馬卡南本季至今出賽55場，平均可以得到23.2分8.2籃板2助攻，三分命中率達39.9%。馬卡南是聯盟史上第3位突破1000顆三分球的7呎球員，另外兩位分別是諾維茨基（Dirk Nowitzki）和佛萊（Channing Frye）。
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