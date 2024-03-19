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NBA／布朗森34分力壓柯瑞 尼克轟垮勇士奪4連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布朗森(左)飆34分表現壓過柯瑞。 美聯社
布朗森(左)飆34分表現壓過柯瑞。 美聯社

已經連續5場比賽讓對手得分低於100分的尼克，今作客舊金山雖然讓勇士得分破百，但靠著近況火燙的布朗森（Jalen Brunson）狂轟34分，搭配哈特10分10籃板11助攻大三元演出和麥克布萊德（Miles McBride）的29分火力加持，尼克第四節後段甩開勇士的追擊，最終以119比112收下4連勝。

尼克先發5人得分均達雙位數，整場比賽一路壓著勇士打，一度領先達15分之多；即便勇士第四節初發動7比0攻勢一度追到4分差，但隨後4分鐘時間沒有分數進帳，尼克趁勢出擊，又把分差擴大到雙位數，奠定勝利基礎。

哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）獲得13分10籃板4助攻，迪文森佐（Donte DiVincenzo）面隊前東家拿到18分。尼克一掃前次交手11分落敗陰霾，今天在客場討回顏面。

挾著近期8戰6勝，尼克穩住東區第4名席次，領先魔術1場，落後騎士2場；至於勇士戰績依舊動盪起伏，和尼克呈現相反態勢，近8戰只拿到3勝，加上湖人大勝老鷹，勇士又回到西區第10名。

柯瑞（Stephen Curry）攻下27分5籃板5助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）16分；替補的湯普森（Klay Thompson）得到18分8助攻，傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）19分9籃板3阻攻，保羅（Chris Paul）14分4籃板4助攻。

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