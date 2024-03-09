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NBA／里拉德三分球數超越米勒 關鍵一擊「吃鍋」留遺憾

中央社／ 台北9日電
里拉德(右)創生涯重要里程碑，無奈最後一擊卻是吃癟。 法新社
里拉德(右)創生涯重要里程碑，無奈最後一擊卻是吃癟。 法新社

密爾瓦基公鹿的里拉德（Damian Lillard）今天對戰洛杉磯湖人，投進4顆三分球，生涯三分球命中數超越名人堂球星米勒（Reggie Miller），獨居史上第4。可惜執行最後一擊時遭湖人丁威迪（Spencer Dinwiddie）賞了火鍋，公鹿最終以122比123飲恨落敗。

里拉德在2012年開啟NBA生涯，前11季在波特蘭拓荒者度過，本季才來到公鹿，而他在本季之前，生涯已有8個球季至少單季200顆三分球。

里拉德今天客場出戰湖人賽前，本季命中173顆三分球，生涯三分球數更達2560顆，與米勒並列第4，他靠著在次節飆進2顆三分球，在排行榜上超車米勒，獨居第4。

單場拿下28分、12助攻的里拉德，原本有機會幫助公鹿贏球，可惜他在倒數2.1秒跳投，被湖人的丁威迪賞了一記火鍋。

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