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NBA／在霍姆葛倫以前的「獨角獸」 雷霆裁掉2020首輪長人

聯合新聞網／ 綜合報導
波庫舍夫斯基曾是雷霆期待的重建希望。 路透社
波庫舍夫斯基曾是雷霆期待的重建希望。 路透社

根據NBA官網報導，雷霆隊今天宣布裁掉2020年首輪新秀波庫舍夫斯基（Aleksej Pokusevski），擁有7呎身高、優異投射手感及出色傳球靈性的他曾被譽為是雷霆「偷」到的璞玉，但近年卻飽受傷病困擾，無緣隨球隊重返季後賽。

與2屆MVP約柯奇（Nikola Jokic）同為塞爾維亞人的波庫舍夫斯基於2020年以第17順位加入雷霆，他身長7呎，卻只有190磅，曾是聯盟最年輕的球員之一，如同竹節蟲的身材讓人想起了剛進聯盟的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），被看好是下一個「獨角獸」。

然而，波庫舍夫斯基和過往幾位活動力強的長人一樣，難逃傷病麻煩，去年僅出賽34場，今年則只有10場，從上季結束後他就傳出右手骨折，季前又因腳踝扭傷缺席前段賽季，錯過了最好的養成時期。

隨著另一名同樣有「獨角獸」美譽的選秀榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）滿血回歸，並以新人王等級表現迅速崛起，波庫舍夫斯基的出賽時間也被大幅壓縮。

波庫舍夫斯基的場均出賽時間和得分從上賽季的20.6分鐘、8.1分下滑到本季的6分鐘、1.2分，顯然不在球隊戰力藍圖，本季的雷霆宣告重建完成，爭冠已進入射程範圍，沒有空間再養波庫舍夫斯基，波庫舍夫斯基雷霆生涯最後一次出賽是2月11日，僅上場6分鐘。

雷霆 霍姆葛倫

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