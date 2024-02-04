NBA／傳安比德左膝傷考慮動刀 恐報銷無緣衛冕MVP

費城76人當家球星安比德（Joel Embiid）經檢查為左膝半月板撕裂，美媒報導，安比德正在考慮是否接受手術，一旦動刀，不僅將無緣蟬聯年度MVP獎項，也意味著賽季將報銷。

安比德日前出戰金州勇士，與勇士前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）爭球時，被對手壓傷左膝，經診斷為左膝半月板撕裂。

美國運動新聞網站《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，安比德與醫師、球團正在討論如何處理傷勢，像是休息或動刀，只是若選擇後者，可能將缺席更長時間。

安比德本季為76人出賽34場，場均貢獻35.3分、11.3籃板、5.7助攻，得分暫居排行榜第1，原本很有機會蟬聯年度MVP，但他在包括今天對戰布魯克林籃網在內，已經缺席14場賽事，若要符合年度獎項評選門檻，安比德最多只能再缺席3場。

對於安比德將如何決定，76人總教練諾斯（NickNurse）表示，「我也在等待答案。」