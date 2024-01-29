快訊

怒控電視台翻拍擅改內容 日本知名漫畫家突失聯...今陳屍水壩

6旬翁連續酒駕被罰54萬不繳 上千坪農地「市價千萬」遭查封

UBA／林韋愷再飆致勝球！台師大逆轉輔大8強在望

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
台師大林韋愷轟下全場最高24分，助隊逆轉輔大。圖／大專體總提供
台師大林韋愷轟下全場最高24分，助隊逆轉輔大。圖／大專體總提供

面臨背水一戰的台師大，今天克服第四節6分落後劣勢，靠林韋愷包辦最後5分，硬是以57：54逆轉輔仁大學，112學年UBA公開男一級預賽第7勝入袋，幾乎鎖定8強門票。

明天雖還有一場賽程，台師大因勝場拿得關鍵，若是戰績相同要比較勝負分也佔上風，教頭李秉鴻說：「去年很多先發去選秀，今年是新的組合，前三階段花很多場次和失誤『繳學費』，現在是比較好的狀態。我也和球員說，只要這場贏球，之前的輸球都是養分，球員自己也爭氣。」

李秉鴻形容的「預賽最重要一戰」，台師大首節以18：10領先，半場也握有30：23優勢，第三節最多領先到36：24，不料卻被輔大打出一波15：0猛攻，靠劉律世外線進球才終結得分荒。

第四節輔大最多一度取得50：44，4分14秒台師大後衛彭柏樺犯規後又被吹技術犯規、犯滿畢業，但輔大3罰只中1，台師大靠曾信武進球追到2分差，林韋愷先投進追平中距離，讀秒階段再投進超前球，驚濤駭浪助隊3分逆轉。

今年有單場44分演出的林韋愷，今天飆進全場最高24分，他笑說今年已經打過很多場拉鋸戰，自己執行過很多關鍵球，增加滿多信心，「現在遇到大場面不會急。」他強調勝利屬於全隊，曾信武、劉律世要去扛輔大外籍生凱德爾和威爾森也有功，全隊都是功臣。

輔大錯失大好機會，教頭楊哲宜無奈說：「輸在自己罰球，沒辦法。機會在自己手上，有太多機會讓對方追上，也是給球員的養分，8強可能都是這樣的比賽。」

輔大今天31罰僅14中，彭冠綸雖有本土最高11分但11罰僅4中，繳出13分、20籃板的凱德爾10罰也只中5。

延伸閱讀

UBA／陳冠中歸隊提振士氣 國體退高師8強在望

UBA／双生連線同場飆破20分 世新晉級只差最後一步 

寒流來襲這樣穿最保暖！專家曝：棉質衣物「越穿越冷」

UBA／主場周拿3勝 台體自評及格

相關新聞

UBA／林韋愷再飆致勝球！台師大逆轉輔大8強在望

面臨背水一戰的台師大，今天克服第四節6分落後劣勢，靠林韋愷包辦最後5分，硬是以57：54逆轉輔仁大學，112學年UBA公...

NBA／杜蘭特28000分里程碑 超越詹皇居史上第4快

太陽今天在客場不敵魔術，布克（Devin Booker）兩戰狂轟106分卻是換來2連敗，至於達成生涯28000分大關的杜蘭特（Kevin Durant）也是迎來了「里程悲」。 杜蘭特是在第四節靠

NBA／羅素近況太火燙 傳湖人與老鷹交易談判停止

日前傳出湖人有意發動交易，得到老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）。不過資深記者史坦（Marc Stein）指出，兩隊近期沒有任何交易對話。 先前傳聞提到，湖人可能打包羅素、希菲諾（J

NBA／網友好奇籃網是否播影片致敬？杜蘭特：拜託不要

太陽將在2月1日作客籃網，這將是杜蘭特（Kevin Durant）被交易到太陽後，首度迎戰前東家。有網友討論籃網是否該播致敬影片，杜蘭特直接正面回應。 有網友發問，「杜蘭特回到籃網主場，會得到致

NBA／太陽「末節病」又發作 布克兩戰轟106分仍悲情吞敗

鳳凰城太陽今天作客奧蘭多魔術，儘管布克（Devin Booker）延續前役好手感，再度轟下全場最高44分，但球隊還是以98比113落敗，苦吞2連敗。

NBA／隊史自佐蒙德後首見雙20 活塞悍將自信：遲早會達成

戰績墊底的底特律活塞今天靠著杜倫（Jalen Duren）攻下22分、21籃板，以120比104斬斷西區龍頭雷霆的5連勝。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。