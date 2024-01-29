UBA／林韋愷再飆致勝球！台師大逆轉輔大8強在望

面臨背水一戰的台師大，今天克服第四節6分落後劣勢，靠林韋愷包辦最後5分，硬是以57：54逆轉輔仁大學，112學年UBA公開男一級預賽第7勝入袋，幾乎鎖定8強門票。

明天雖還有一場賽程，台師大因勝場拿得關鍵，若是戰績相同要比較勝負分也佔上風，教頭李秉鴻說：「去年很多先發去選秀，今年是新的組合，前三階段花很多場次和失誤『繳學費』，現在是比較好的狀態。我也和球員說，只要這場贏球，之前的輸球都是養分，球員自己也爭氣。」

李秉鴻形容的「預賽最重要一戰」，台師大首節以18：10領先，半場也握有30：23優勢，第三節最多領先到36：24，不料卻被輔大打出一波15：0猛攻，靠劉律世外線進球才終結得分荒。

第四節輔大最多一度取得50：44，4分14秒台師大後衛彭柏樺犯規後又被吹技術犯規、犯滿畢業，但輔大3罰只中1，台師大靠曾信武進球追到2分差，林韋愷先投進追平中距離，讀秒階段再投進超前球，驚濤駭浪助隊3分逆轉。

今年有單場44分演出的林韋愷，今天飆進全場最高24分，他笑說今年已經打過很多場拉鋸戰，自己執行過很多關鍵球，增加滿多信心，「現在遇到大場面不會急。」他強調勝利屬於全隊，曾信武、劉律世要去扛輔大外籍生凱德爾和威爾森也有功，全隊都是功臣。

輔大錯失大好機會，教頭楊哲宜無奈說：「輸在自己罰球，沒辦法。機會在自己手上，有太多機會讓對方追上，也是給球員的養分，8強可能都是這樣的比賽。」

輔大今天31罰僅14中，彭冠綸雖有本土最高11分但11罰僅4中，繳出13分、20籃板的凱德爾10罰也只中5。