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NBA／空中接力爆扣後慶祝 莫蘭特緊急「收槍」換動作
在復出首戰就帶領灰熊隊絕殺鵜鶘隊後，莫蘭特（Ja Morant）今天再度領軍灰熊迎戰鵜鶘，又有31分7助攻演出，幫助灰熊於延長賽擊敗鵜鶘收下4連勝；他在延長賽倒數13秒與隊友完成空中接力爆扣後，原要做出招牌「射擊」慶祝動作，不過意識到不對，馬上將「槍管」收起。
上賽季兩度因為持槍風波遭到禁賽的莫蘭特，在日前與鵜鶘之戰解禁後，歸隊首場比賽就面對鵜鶘上演絕殺美技，近期更是帶領灰熊拉出3連勝，兩隊今天再度在鵜鶘主場交手，這次莫蘭特又給鵜鶘迎頭痛擊。
莫蘭特今天全場進帳31分7助攻，搭配上在正規賽最後階段命中追平比數罰球的傑克森（Jaren Jackson Jr.）全場也有19分10籃板助陣下，最終灰熊就在延長賽以116：115險勝鵜鶘，而莫蘭特復出後4場比賽平均攻下28.8分8.5助攻5.5籃板，幫助灰熊收下4連勝。
對於復出後連續兩次與鵜鶘交手都助隊取勝，莫蘭特賽後也在球員通道中高呼「他們以為這一切不會再發生」，談到球隊今天的表現時，攻下13分5抄截的史馬特（Marcus Smart）說：「我們陣中有一幫鬥志高昂的球員。」
延長賽最後13秒，莫蘭特更是與史馬特攜手完成一次空中接力爆扣美技，幫助灰熊取得6分領先奠定勝基，進球後莫蘭特一度要做出招牌的雙槍射擊動作，不過才從持槍禁賽風波中解禁的他，似乎也馬上意識到不對，隨即將「槍管」收起，改變慶祝動作，成為本場比賽的小花絮。
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