快訊

亞馬遜百年大旱：極端氣候加劇 水上居民孤立無援

不只割喉！身亡國三生被刺10刀 幾乎刀刀致命

快拿出身分證！有「1、6、8」 享和牛、三點蟹、烏魚子吃到飽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／空中接力爆扣後慶祝 莫蘭特緊急「收槍」換動作

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
莫蘭特完成空中接力鎖定勝局後，原要做出招牌「射擊」慶祝動作，不過意識到不對，馬上將「槍管」收起。 美聯社
莫蘭特完成空中接力鎖定勝局後，原要做出招牌「射擊」慶祝動作，不過意識到不對，馬上將「槍管」收起。 美聯社

在復出首戰就帶領灰熊隊絕殺鵜鶘隊後，莫蘭特（Ja Morant）今天再度領軍灰熊迎戰鵜鶘，又有31分7助攻演出，幫助灰熊於延長賽擊敗鵜鶘收下4連勝；他在延長賽倒數13秒與隊友完成空中接力爆扣後，原要做出招牌「射擊」慶祝動作，不過意識到不對，馬上將「槍管」收起。

上賽季兩度因為持槍風波遭到禁賽的莫蘭特，在日前與鵜鶘之戰解禁後，歸隊首場比賽就面對鵜鶘上演絕殺美技，近期更是帶領灰熊拉出3連勝，兩隊今天再度在鵜鶘主場交手，這次莫蘭特又給鵜鶘迎頭痛擊。

莫蘭特今天全場進帳31分7助攻，搭配上在正規賽最後階段命中追平比數罰球的傑克森（Jaren Jackson Jr.）全場也有19分10籃板助陣下，最終灰熊就在延長賽以116：115險勝鵜鶘，而莫蘭特復出後4場比賽平均攻下28.8分8.5助攻5.5籃板，幫助灰熊收下4連勝。

對於復出後連續兩次與鵜鶘交手都助隊取勝，莫蘭特賽後也在球員通道中高呼「他們以為這一切不會再發生」，談到球隊今天的表現時，攻下13分5抄截的史馬特（Marcus Smart）說：「我們陣中有一幫鬥志高昂的球員。」

延長賽最後13秒，莫蘭特更是與史馬特攜手完成一次空中接力爆扣美技，幫助灰熊取得6分領先奠定勝基，進球後莫蘭特一度要做出招牌的雙槍射擊動作，不過才從持槍禁賽風波中解禁的他，似乎也馬上意識到不對，隨即將「槍管」收起，改變慶祝動作，成為本場比賽的小花絮。

灰熊 鵜鶘 Ja Morant Marcus Smart

延伸閱讀

NBA／莫蘭特絕殺罰球被挑戰推翻 灰熊殺入OT險退鵜鶘

NBA／禁賽25場復出 灰熊莫蘭特打3戰就獲選最佳球員

NBA／解禁後率灰熊3連勝 莫蘭特：狀態只恢復到75%

NBA／羅斯賽前演講歡迎歸隊 莫蘭特本季主場首戰輕取溜馬

相關新聞

NBA／莫蘭特絕殺罰球被挑戰推翻 灰熊殺入OT險退鵜鶘

鵜鶘先前作客灰熊遭莫蘭特（Ja Morant）絕殺，今天回到主場再戰灰熊，灰熊靠著傑克森（Jaren Jackson）罰球殺進延長賽，終場以116：115險勝鵜鶘，收下4連勝。 灰熊防守大鎖史馬

NBA／空中接力爆扣後慶祝 莫蘭特緊急「收槍」換動作

在復出首戰就帶領灰熊隊絕殺鵜鶘隊後，莫蘭特（Ja Morant）今天再度領軍灰熊迎戰鵜鶘，又有31分7助攻演出，幫助灰熊...

NBA／康寧漢飆41分救不了活塞 慘吞27連敗破聯盟紀錄

已經追平聯盟單季最長連敗的活塞隊，今天再締造難堪歷史，儘管康寧漢（Cade Cunningham）下半場灌進37分、全場...

NBA／製造龍頭灰狼21次失誤 亞歷山大34分率雷霆取勝

排名西區前段班的灰狼、雷霆隊今天交手，儘管本賽季灰狼靠著嚴密的防守在西區戰績登頂，不過被雷霆逼出高達21次失誤，末節僅攻...

NBA／布魯克斯「嘲諷」哈利伯頓後傷退 溜馬攻破火箭主場

火箭今天在主場迎戰溜馬，「惡棍」布魯克斯（Dillon Brooks）對溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）做挑釁動作，但這個行為可能敗了人品，哈利伯頓全場狂飆33分10助攻，率溜馬

NBA／又發怪聲？ 庫明加不懂勇士：沒人能防我卻要傳給老將

勇士昨天在耶誕大戰不敵金塊終止5連勝，賽後庫明加（Jonathan Kuminga）坦言對球隊打法感到疑惑。 庫明加在2021年選秀會第7順位被勇士選中，今年是他生涯第3季，上場時間仍不穩定，近

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。