快訊

美麗島民調／賴蕭配、侯康配相差9個百分點 雙北各有優勢

許允樂腦部有血塊會「短暫失憶」 曾向張兆志交代遺願

空中堡壘B-17初衷並非轟炸 又為何改裝成如飛行砲艇的YB-40

NBA／傳老鷹可能送走墨瑞 湖人和尼克有意爭取

聯合新聞網／ 綜合報導
老鷹後衛墨瑞。 法新社
老鷹後衛墨瑞。 法新社

湖人先前傳出可能和公牛做交易，如今有消息指出，老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）如果被放上交易談判桌，湖人有意爭取。

據資深記者史坦（Marc Stein）報導，聯盟多支球隊認為，老鷹會在交易大限前尋找交易墨瑞的機會，除了湖人外，尼克也有興趣。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也指出，墨瑞是湖人最新潛在交易目標，他認為里夫斯（Austin Reaves）會成為搶手貨，但湖人目前沒有意願把他送出去。

老鷹2022年夏天和馬刺交易來墨瑞，他後來也簽下4年1.2億美元延長合約，將在下賽季生效，本季場均20.3分4.4籃板5.4助攻。值得一提的是，墨瑞的經紀人也是詹姆斯（LeBron James）好友保羅（Rich Paul）。

老鷹 湖人 尼克 Dejounte Murray

延伸閱讀

NBA／「布朗森太矮了」 WNBA冠軍教練稱尼克難成爭冠球隊

NBA／布朗森飆38分、尼克4人20+ 斷公鹿7連勝完美復仇

NBA／尼克想引進老鷹墨瑞 傳經紀人保羅可能阻止交易

一年之間 弟妺雙亡 「新好男孩」尼克又逢至親去世之痛

相關新聞

NBA／又發怪聲？ 庫明加不懂勇士：沒人能防我卻要傳給老將

勇士昨天在耶誕大戰不敵金塊終止5連勝，賽後庫明加（Jonathan Kuminga）坦言對球隊打法感到疑惑。 庫明加在2021年選秀會第7順位被勇士選中，今年是他生涯第3季，上場時間仍不穩定，近

NBA／禁賽25場復出 灰熊莫蘭特打3戰就獲選最佳球員

經過25場禁賽，灰熊隊球星莫蘭特12月底終於回歸，且出賽3場就率隊奪下本季首度3連勝，一舉獲得NBA第9周的西區最佳球員...

NBA／傳老鷹可能送走墨瑞 湖人和尼克有意爭取

湖人先前傳出可能和公牛做交易，如今有消息指出，老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）如果被放上交易談判桌，湖人有意爭取。 據資深記者史坦（Marc Stein）報導，聯盟多支球隊認為，老

NBA／耶誕大戰傳奇 唐西奇飆50分、現役最快生涯1萬分

NBA耶誕大戰昨天舉行5場賽事，壓軸登場的獨行俠、太陽隊之戰，唐西奇成為史上第4位在耶誕大戰拿下50分的球員，領軍128...

NBA／勇士不滿約柯奇18罰 穆雷相挺：沒響哨的犯規更多

約柯奇（Nikola Jokic）在耶誕大戰主場面對勇士的過程中，雖然投籃手感不佳，但靠著18罰全中的優勢，仍舊帶領金塊贏得勝利。 儘管賽後包括柯瑞（Stephen Curry）和勇士主帥柯爾（

NBA／AD耶誕大戰砍40分惜做白工：防守存在溝通問題

今年耶誕節上演經典的「黃綠大戰」，湖人隊明星長人戴維斯（Anthony Davis）主場轟下全場最高40分，無奈隻手無法遮天，塞爾蒂克隊團隊戰力更加優秀，在「五門齊」情況下以126：115帶走勝利，賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。