NBA／傳老鷹可能送走墨瑞 湖人和尼克有意爭取
湖人先前傳出可能和公牛做交易，如今有消息指出，老鷹後衛墨瑞（Dejounte Murray）如果被放上交易談判桌，湖人有意爭取。
據資深記者史坦（Marc Stein）報導，聯盟多支球隊認為，老鷹會在交易大限前尋找交易墨瑞的機會，除了湖人外，尼克也有興趣。
《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）也指出，墨瑞是湖人最新潛在交易目標，他認為里夫斯（Austin Reaves）會成為搶手貨，但湖人目前沒有意願把他送出去。
老鷹2022年夏天和馬刺交易來墨瑞，他後來也簽下4年1.2億美元延長合約，將在下賽季生效，本季場均20.3分4.4籃板5.4助攻。值得一提的是，墨瑞的經紀人也是詹姆斯（LeBron James）好友保羅（Rich Paul）。
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