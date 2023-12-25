T1聯盟／耶誕節做公益 唐維傑、蘇文儒送暖星星兒

T1聯盟高雄全家海神球星蘇文儒和唐維傑，剛結束客場2連戰，今天就出席響應星星兒社會福利基金會的「112年星星之球友誼賽-身心障礙者之球類運動比賽」，一同代表球隊聖誕送暖。

蘇文儒、唐維傑代表高雄全家海神與60名參與者一同參與遊戲，共渡佳節，陪伴他們透過籃球挑戰自我，並期待更多身心障礙朋友跨出步伐加入運動行列。

海神「能量擔當」蘇文儒表示，能發揮所學回饋公益，同時看到學員努力學習，深受感動，「他們雖然先天的挑戰更多，但還是很努力學習。我們相對幸運，卻可能還沒有他們來得努力，從他們身上學習到很多。」他今天化身教學擔當，細心說明遊戲規則並輔助身心障礙朋友勇敢闖關。

唐維傑就讀美國維吉尼亞軍校期間曾以籃球校隊身份，出席萊辛頓（Lexington）社區相同類型公益活動，這次有機會回饋家鄉他發揮暖男本質，主動提出希望參與，指導學員不時加油鼓勵，「看到現場有年邁的親人陪伴身障朋友出席活動，想起球場偶有不順，但能夠保持健康就要珍惜，心懷感謝。」