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NBA／雷納德本季首度缺陣 快艇就遭雷霆斷9連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
亞歷山大攻下31分，率雷霆斷快艇9連勝。 路透
亞歷山大攻下31分，率雷霆斷快艇9連勝。 路透

在昨天擊退強敵獨行俠隊收下平聯盟本季最長9連勝的快艇隊，在今天出戰近況同樣不錯的雷霆卻踢到鐵板，雷霆在團隊6人得分上雙，其中一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）進帳31分8籃板4助攻下，最終就以134：115中斷快艇的9連勝。

快艇今天在球隊一哥雷納德（Kawhi Leonard）缺陣的情況下將挑戰10連勝，不過面對西區排名第2名的雷霆，快艇也陷入苦戰，首節雷霆就在亞歷山大單節進帳11分下，一度取得12分領先優勢；但第二節快艇板凳暴徒鮑威爾（Norman Powell）與今天傷癒歸隊的喬治（Paul George）聯手出擊，幫助快艇在中場休息前追到僅剩5分差距。

不過今天手感火燙的雷霆在第三節再度爆量得分，先是霍姆葛倫（Chet Holmgren）個人連得8分，隨後他又接連送出助攻給隊友取分，帶領雷霆在領先差距再度擴大到雙位數，加上亞歷山大在該節後段再度接管戰局，幫助雷霆單節猛轟45分，並且得17分領先優勢，末節快艇也未能將差距縮小，最終雷霆就以19分差取勝，也中斷了快艇的9連勝。

雷霆今天以亞歷山大攻下31分8籃板4助攻4抄截表現最佳，霍姆葛倫也有23分7助攻6籃板的全能演出，並且攜手多特（Luguentz Dort）、吉迪（Josh Giddey）和喬伊（Isaiah Joe）合計砍進12顆三分球。

而快艇今天在雷納德缺陣下，以哈登攻下23分9籃板6助攻表現最佳，至於喬治則有22分4籃板4助攻，不過在缺少了雷納德的防守助陣下，快艇今天讓雷霆團隊命中率逼近6成，三分球也有4成7的火熱表現。

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