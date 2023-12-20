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NBA／莫蘭特用絕殺宣告強勢回歸 詹皇和格林發文讚嘆
灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）今天用招牌的不講理切入，絕殺鵜鶘，完成救贖。他賽後對著鏡頭大喊「我回來了！」宣告強勢回歸，眾多球星也發文讚嘆。
湖人巨星詹姆斯（LeBron James）賽前就發文力挺莫蘭特，「歡迎回來！再次變得偉大！」他賽後也馬上發文讚嘆，「就是這樣！」
目前被禁賽的勇士前鋒格林（Draymond Green）也表示，「強硬的莫蘭特！」傳奇球星卡特（Vince Carter）則發文標註莫蘭特，「他回來了！」
莫蘭特全場攻下34分，成為聯盟歷史缺陣25場比賽以上，回歸首戰得分最高的球員。他賽後表示，「我經歷很多艱難的日子，但籃球是我的生命和摯愛，能夠治癒我。我很高興能回來。」
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