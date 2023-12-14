NBA／字母哥遭溜馬惡意犯規 隊友波提斯「死亡之瞪」超派
公鹿今天在主場迎戰溜馬充滿火藥味，第三節溜馬前鋒奈史密斯（Aaron Nesmith）為阻擋公鹿「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），竟狠狠地把對手撂倒在地上，因此雙方爆發肢體衝突。公鹿終場靠安戴托昆波狂砍生涯新高64分，以140：126收下勝利。
安戴托昆波本場比賽火力全開，三節打完就狂轟38分。第四節剩10分鐘左右，奈史密斯為了防住安戴托昆波進行凶狠犯規，公鹿前鋒波提斯（Bobby Portis）挺身而出，露出彷彿要殺人的表情，向溜馬球員叫囂。
畫面被上傳網路後，很快成為梗圖，網友紛紛表示，「他瘋了，不要惹波提斯」、「眼球都快掉出來了」、「將成為新的迷因」、「看起來像表情符號」、「我不想成為那雙眼睛的接收者」。
奈史密斯最終領到一級惡意犯規和1次技術犯規，波提斯也領到1次技術犯規，兩人都繼續留在場上。隨後安戴托昆波持續主宰戰局，單節狂轟26分，帶領公鹿贏下比賽。
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