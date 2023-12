NBA／太驚悚！季中錦標賽 國王主場球迷場內觀戰猝逝

NBA季中錦標賽8強賽今天登場,但國王隊和鵜鶘隊的比賽卻傳出憾事,有名球迷在比賽中身體出狀況,現場雖進行緊急治療卻回天乏術,該名球迷最終沒能救回。

今天比賽位於國王主場金州第一中心(Golden 1 Center)舉行,國王發表聲明表示,有一名球迷第一節就需要緊急醫療服務,現場馬上實施CPR,不幸的是努力沒能救回球迷,「球團對這位客人的家人和親人致上最深切的哀悼。」

《FOX 40》報導,球場工作人員對該球迷進行30分鐘的的急救和20分鐘的CPR,隨後宣布這名球迷死訊。

球場雖發生意外,全國電視轉播的比賽並沒受緊急醫療服務中斷,賽後不少球員說,當下並不了解發生什麼情形,國王前鋒穆雷(Keegan Murray)說:「身為團隊一員,我們深表哀悼,希望他的家屬能受到妥善照顧。」

