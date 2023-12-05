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NBA／太驚悚！季中錦標賽 國王主場球迷場內觀戰猝逝
NBA季中錦標賽8強賽今天登場，但國王隊和鵜鶘隊的比賽卻傳出憾事，有名球迷在比賽中身體出狀況，現場雖進行緊急治療卻回天乏術，該名球迷最終沒能救回。
今天比賽位於國王主場金州第一中心（Golden 1 Center）舉行，國王發表聲明表示，有一名球迷第一節就需要緊急醫療服務，現場馬上實施CPR，不幸的是努力沒能救回球迷，「球團對這位客人的家人和親人致上最深切的哀悼。」
《FOX 40》報導，球場工作人員對該球迷進行30分鐘的的急救和20分鐘的CPR，隨後宣布這名球迷死訊。
球場雖發生意外，全國電視轉播的比賽並沒受緊急醫療服務中斷，賽後不少球員說，當下並不了解發生什麼情形，國王前鋒穆雷（Keegan Murray）說：「身為團隊一員，我們深表哀悼，希望他的家屬能受到妥善照顧。」
The Sacramento Kings have issued a statement following the death of a fan during tonight’s game against the New Orleans Pelicans. pic.twitter.com/tXV2YuHKEa— Jason Anderson (@JandersonSacBee) December 5, 2023
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