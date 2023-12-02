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NBA／總得分衝進史上前10名 杜蘭特：這說明我正在變老

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
下半場完全熄火讓杜蘭特今晚可說是面臨「里程悲」。 路透社
下半場完全熄火讓杜蘭特今晚可說是面臨「里程悲」。 路透社

杜蘭特（Kevin Durant）在今天對衛冕軍金塊的比賽中攻下30分，這讓他生涯總得分來到27423分，超越傳奇中鋒摩西馬龍（Moses Malone），擠進史上得分排行榜前10名。

此外，杜蘭特已經連續16場至少拿到25分，連續7場破30分更追平布克（Devin Booker）保持的太陽隊史紀錄；另一方面，杜蘭特已經連續罰進67球，持續往聯盟紀錄邁進。

談到生涯總得分排進聯盟前10，杜蘭特表示：「來到這個位置之前，我走過了一段很長的旅程，付出了很多；許多人都給予我幫助，例如我的隊友、家人、朋友等。當我還是個孩子的時候，他們就不斷幫助我。不過能達到這項里程碑也說明了我正在變老，但能名列傳奇之中還是令人感到興奮。」

儘管創造歷史，但杜蘭特在這場比賽的下半場卻是面臨10投全落空的窘境，寫下生涯例行賽首見（杜蘭特曾在季後賽有過半場至少10投0中的情況）。太陽最終在擋不住約柯奇（Nikola Jokic）的情況下，以8分之差吞敗。

「我很生氣，因為我們浪費了諾基奇（Jusuf Nurkic）那麼出色的表現。」杜蘭特說。

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