NBA／KD復出和布克一起打鐵 太陽不敵暴龍中止7連勝
太陽今天作客「背靠背」出賽的暴龍，「大哥」杜蘭特（Kevin Durant）傷癒復出攻下30分，布克（Devin Booker）表現烙賽只得到8分，終場以105：112不敵暴龍，中止7連勝。
杜蘭特和布克上半場狀態不佳，暴龍則靠施羅德（Dennis Schroder）穿針引線，領先7分結束上半場。第三節布克一度因傷退場，重返球場後持續低迷，讓暴龍在第四節前段一度取得雙位數領先。
杜蘭特回到場上後，連續得分幫助太陽縮小分差，但暴龍憑身材優勢，多次二波進攻得手，施羅德關鍵時刻再打進2分，幫助暴龍鎖定勝局，身為暴龍球迷的加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）也在場邊相當振奮。
施羅德全場只得8分，但傳出12次助攻。巴恩斯（Scottie Barnes）得到23分7籃板，席亞康（Pascal Siakam）砍下22分8籃板。
太陽方面，杜蘭特全場30投11中，攻下30分6助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）19分14籃板6助攻，布克12投2中，只得到8分5助攻5籃板。
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