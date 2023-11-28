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NBA／「你想要把我擺在板凳？」 湯普森回嗆記者火藥味十足

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森本季引以為傲的三分球命中率竟不到4成。 美聯社
湯普森本季引以為傲的三分球命中率竟不到4成。 美聯社

勇士隊「浪花兄弟」本季呈現兩樣情，巨星柯瑞（Stephen Curry）表現依舊高檔，場均可以轟下29.7分；而湯普森（Klay Thompson）身手則大不如前，各項數據寫下生涯新低，日前他接受記者訪問，被問及總教練柯爾（Steve Kerr）的調度時，竟罕見激烈回應：「你現在想把我擺在板凳？」

湯普森本賽季結束將成為自由球員，但身為4冠功臣的他目前和母隊勇士的續約八字還沒一撇，更糟糕的是，湯普森本季效率堪稱生涯低谷，場均15分3.3籃板2.3助攻，總命中率僅4成02，過去沒有一年三分命中率低於4成的他，本季三分命中率3成67不盡理想，也替明年的「養老約」談判更加艱難，在勇士團隊薪資緊繃的情況下，恐怕拿不到理想合約。

場上表現低迷，湯普森心情自然也不好受，今天他在球隊訓練後接受記者聯訪，《The Athletic》記者問道：「柯爾曾表示會給先發球員更多耐心等待，對此想法為何？」湯普森聽到後淺淺一笑後隨即回應：「你想要把我放在板凳上？或是想讓維金斯（Andrew Wiggins）坐冷板凳？」

湯普森後續接著表示，勇士對於解決這類問題有不少經驗，「有時你會獲得耐心和時間來找回身手，我認為歷史是站在我們這邊的，我不在乎人們說什麼，畢竟他們不是當事人，也做不到我們在做的事，這就是他們講閒話的原因，在生命這個階段，我才不管他們怎麼說。」

湯普森現年33歲，步入生涯衰退期也無可避免，加上腳受過兩次大傷，確實令球迷擔心他無法找回昔日頂尖射手風采，本季與他一同陷入大低潮的維金斯場均也只有11.8分，兩人的低效使球隊火網無法串連，成為勇士跌出西區前8的關鍵因素。

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