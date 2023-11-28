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NBA／吉迪與未成年少女不正當關係若屬實 恐損失4000萬美元代言費
雷霆隊澳洲後衛吉迪（Josh Giddey）日前被爆出與未成年女性有不正當關係，聯盟正在進行調查。據《紐約郵報》報導，他可能因此事件損失4000萬美元代言費。
該報導指出，吉迪先前與澳洲知名健康食品公司「Sanitarium Health and Wellbeing Company」簽下4000萬美元合約，為旗下全穀片品牌「Weet-Bix」代言。不過吉迪的名字已被該公司社群網站刪除。
公司發言人指出，「我們已得知吉迪的消息，正等待事情得到證實。我們會與吉迪團隊聯繫，做進一步討論。」
吉迪2021年選秀會第6順位被雷霆選進，首季就成為球隊主力球員，常繳出大三元表現，備受球迷關注。他不只代言健康食品，還是澳洲服裝品牌「Cotton On」的牛仔褲和T恤代言人，今年9月還登上時尚雜誌《GQ Australia》的封面。
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