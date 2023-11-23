快訊

直播／侯友抵達君悅飯店 凌濤、黃士修現場對話爆火藥味

北部私中畢旅「日本5天4夜」要4萬7千元 校方喊冤：嚴選旅行社

找馬英九當見證人…郭辦：侯市長誤會了 前提要三方能談成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／籃網布里吉斯飆45分仍不敵老鷹 發文聲援前隊友保羅

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網球星布里吉斯(左)攻下平生涯新高的45分。 路透
籃網球星布里吉斯(左)攻下平生涯新高的45分。 路透

老鷹昨天狂轟152分仍不敵溜馬，今天面對籃網又上演飆分秀，雙方殺進延長賽，由老鷹以147：145險勝。老鷹少主楊恩（Trae Young）拿到本季新高43分，籃網球星布里吉斯（Mikal Bridges）則攻下45分，平生涯新高。

老鷹精力似乎不受昨天比賽影響，首節楊恩飆進6顆三分，攻下19分，幫助老鷹以45：33領先。籃網一路追趕，終於在末節靠著強森（Cameron Johnson）補進2分成功超前。老鷹剩3.1秒，楊恩被對手犯規站上罰球線，結果2罰1中，只能追平，隨後布里吉斯絕殺球沒中，進入延長賽。

延長賽楊恩獨得14分，幫助老鷹險勝籃網，他賽後表示，「當我有機會讓球隊領先並贏球時，不想讓隊友失望。我試圖彌補，在延長賽保持侵略性，而不是成為輸球的原因。」

布里吉斯全場31投16中，砍下45分，平個人生涯新高，但他對自己的表現仍不滿意，「我錯過一些該進的上籃球，這會在未來一兩天困擾我。」籃網近3戰失掉390分，吞下3連敗，對此布里吉斯表示，「我們要為隊友站出來，防守時必須阻止球傳到禁區，我們要互相幫忙。」

值得一提的是，今天勇士老將保羅（Chris Paul）被天敵裁判佛斯特（Scott Foster）驅逐出場，布里吉斯曾和保羅在太陽共同打拼多年，他也在社群網站發文聲援，「放過保羅！」

籃網 老鷹 Trae Young

相關新聞

NBA／湖人差點完成20分逆轉秀 詹皇關鍵失誤不敵獨行俠

獨行俠今天作客湖人，湖人末節打出30：8攻勢反超。不過獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）飆進關鍵三分球超前比分，湖人下一波攻勢交給詹姆斯（LeBron James），他竟發生傳球失誤，葬送絕殺

NBA／重返鳳凰城卻被剋星裁判驅逐 保羅：我們有私人恩怨

勇士後衛保羅（Chris Paul）在今天重返鳳凰城太陽主場並受到球隊播放影片致敬，不過他卻在第二節時因為連續吞下技術犯...

NBA／籃網布里吉斯飆45分仍不敵老鷹 發文聲援前隊友保羅

老鷹昨天狂轟152分仍不敵溜馬，今天面對籃網又上演飆分秀，雙方殺進延長賽，由老鷹以147：145險勝。老鷹少主楊恩（Trae Young）拿到本季新高43分，籃網球星布里吉斯（Mikal Bridge

NBA／波總請觀眾別噓雷納德 馬刺仍不敵快艇苦吞10連敗

馬刺今天在主場迎戰快艇，首節21投3中，只得14分。儘管末節一度追到5分差，但快艇仍靠穩定的罰球，以109：102收下勝利。快艇打出3連勝；馬刺則苦吞10連敗。 快艇前一戰面對馬刺，以124：9

NBA／幫哈勒戴退前東家 波爾辛吉斯：我們很想贏這場

東區排名前段班的塞爾蒂克隊與公鹿隊在今天交鋒，也是哈勒戴（Jrue Holiday）在休賽季遭到公鹿交易後首次迎戰老東家...

NBA／曾看好波爾成為下一個哈登 賈奈特改口：不屬於這聯盟

傳奇球星賈奈特（Kevin Garnett）季前曾表示很看好波爾（Jordan Poole），預言他會成為下一個哈登（James Harden）。不過波爾開季至今的表現讓他相當失望，他在節目上痛批波爾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。