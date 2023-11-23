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NBA／籃網布里吉斯飆45分仍不敵老鷹 發文聲援前隊友保羅
老鷹昨天狂轟152分仍不敵溜馬，今天面對籃網又上演飆分秀，雙方殺進延長賽，由老鷹以147：145險勝。老鷹少主楊恩（Trae Young）拿到本季新高43分，籃網球星布里吉斯（Mikal Bridges）則攻下45分，平生涯新高。
老鷹精力似乎不受昨天比賽影響，首節楊恩飆進6顆三分，攻下19分，幫助老鷹以45：33領先。籃網一路追趕，終於在末節靠著強森（Cameron Johnson）補進2分成功超前。老鷹剩3.1秒，楊恩被對手犯規站上罰球線，結果2罰1中，只能追平，隨後布里吉斯絕殺球沒中，進入延長賽。
延長賽楊恩獨得14分，幫助老鷹險勝籃網，他賽後表示，「當我有機會讓球隊領先並贏球時，不想讓隊友失望。我試圖彌補，在延長賽保持侵略性，而不是成為輸球的原因。」
布里吉斯全場31投16中，砍下45分，平個人生涯新高，但他對自己的表現仍不滿意，「我錯過一些該進的上籃球，這會在未來一兩天困擾我。」籃網近3戰失掉390分，吞下3連敗，對此布里吉斯表示，「我們要為隊友站出來，防守時必須阻止球傳到禁區，我們要互相幫忙。」
值得一提的是，今天勇士老將保羅（Chris Paul）被天敵裁判佛斯特（Scott Foster）驅逐出場，布里吉斯曾和保羅在太陽共同打拼多年，他也在社群網站發文聲援，「放過保羅！」
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