NBA／K湯本季新高20分 浪花砍62分率勇士擊落火箭止6連敗
勇士今天在主場迎戰「背靠背」出賽的火箭，儘管火箭中鋒森根（Alperen Sengun）肆虐禁區，但柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）合砍62分，幫助勇士以121：116擊落火箭，中止近期的6連敗。由於快艇今天贏球，火箭成為聯盟唯一客場0勝球隊。
湯普森首節就轟進12分，幫助勇士取得2分領先，第二節勇士維持優勢，柯瑞在最後一波攻勢完成「四分打」，以63：53結束上半場。勇士保持雙位數領先到末節尾聲，火箭祭出犯規戰術，但勇士最後6罰全數命中，輕鬆收下勝利。
柯瑞全場攻下32分，湯普森得到20分創賽季新高，保羅（Chris Paul）貢獻15分12助攻6籃板，薩里奇（Dario Saric）板凳出發挹注18分。
火箭方面，森根砍進30分13籃板5助攻，范弗利特（Fred VanVleet）10分14助攻，史密斯（Jabari Smith）17分9籃板，布魯克斯（Dillon Brooks）得到16分，榜眼後衛格林（Jalen Green）末節未上場，全場攻下16分。
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