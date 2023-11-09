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NBA／布魯克斯再度挑釁 詹姆斯：他能拿大約與這件事無關

聯合新聞網／ 綜合報導
布魯克斯。 法新社
布魯克斯。 法新社

火箭今天在主場迎戰湖人，這是布魯克斯（Dillon Brooks）和詹姆斯（LeBron James）上季發生過節後首度交手，布魯克斯昨天再度挑釁，詹姆斯也說明他的想法。

布魯克斯休賽季獲得4年8000萬美元合約，當被問到布魯克斯是否靠成為詹姆斯敵人，提高自身價值，詹姆斯表示，「我認為每個球員獲得合約都有原因，他配得上他得到的合約，他大學畢業後就努力投入訓練，這就是火箭發現的地方，我認為他能拿大約與這件事無關。」

布魯克斯本季場均16.3分4.7籃板2.2助攻，投籃命中率59.3%，三分球命中率56.5%，狀態十分火熱，他昨天也發下豪語：「我準備把詹姆斯鎖死，他本季投射狀況很好、表現不錯，所以我在場上要讓他感到疲累，讓他提早繃緊神經開啟第四節狀態。」

針對布魯克斯的發言，詹姆斯回應：「他是那些喜歡和我們競爭的球員之一。我不會沉溺過去，會把這件事拋到腦後，並想著如何得到第一個客場勝利，這就是我的心態。」

Dillon Brooks LeBron James 湖人 火箭

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