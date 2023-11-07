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NBA／個人僅4罰教練抱屈 詹姆斯直言尺度很難讓人接受
湖人在今天作客熱火主場的比賽中可說是狀況不斷，不僅球隊明星大前鋒戴維斯因左髖部痙攣提前退場，主控羅素（D'Angelo Russell）也因為吞下兩次技術犯規遭罰出場，至於球隊一哥詹姆斯（LeBron James）雖然攻下全隊最高的30分，但全場僅獲得4次罰球機會，也讓湖人總教練漢姆（Darvin Ham）賽後也忍不住為他抱屈。
湖人今天與熱火整場比賽一路拉鋸，不過第二節戴維斯就因為與熱火賈克茲（Jaime Jaquez Jr.）發生身體碰撞導致受傷，在上半場剩下2分多鐘時就遭換下場，儘管中場休息過後他一度回到場上，但在該節他仍是兩度回到休息室接受治療，最終在出賽25分鐘留下9分6籃板4助攻數據後就提前退場。
在少了戴維斯的情況下，前三節打完湖人仍是以11分差距落後給熱火，儘管第四節由詹姆斯領軍反擊，但主控羅素卻在該節剩下7分多鐘時連續吞下技術犯規遭到驅逐出場，更是嚴重打擊湖人士氣，最終他們也以1分差距吞敗。
詹姆斯今天雖然攻下湖人全隊最高的30分，不過全場僅獲得4次罰球機會，讓總教練漢姆也為他抱不平，「我看到詹姆斯只有4次罰球，他整場比賽有那麼多次的攻擊籃框動作，甚至手還被打了好幾下，但這都沒有被吹犯規，他也沒有假摔，我只看到他持續強勢的突破。」
而詹姆斯也表示，自己在一次嘗試灌籃的過程中明明就遭到布萊恩（Thomas Bryant）打臉，但裁判卻沒有響哨，「他的手往我的臉上招呼，一名裁判認為他只是高舉雙手，另外兩個說他們被擋住，我不知道該怎麼辦。有些時候我完全得不到罰球機會，這是非常奇怪的，但我會持續對籃框施壓，看看狀況是否會改善，但今晚我們肯定遭遇一些不利和難以被接受的吹判。」
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