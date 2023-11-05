NBA／76人四大戰將聯手4連勝 太陽連敗杜蘭特孤掌難鳴
太陽前往費城作客，但布克（Devin Booker）和比爾（Bradley Beal）再度因傷缺席，全隊只能仰賴單核杜蘭特（Kevin Durant）一人苦撐，儘管前三節打完只落後對手5分，但馬克西（Tyrese Maxey）末節獨拿11分，搭配76人團隊攻勢多點開花，一口氣拉開18分差距，最終以112比100拿下勝利。
76人勇奪4連勝，排名東區第2，至於開季以來陣容難齊全的太陽則是苦吞3連敗，戰績跌到2勝4敗。
JOEL EMBIID SLAMS IT WITH AUTHORITY 🔨— NBA (@NBA) November 4, 2023
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費城4大戰將開季至今場均得分都超過20分。安比德（Joel Embiid）拿到26分11籃板3助攻，第四節他甚至沒有上場；拿底薪的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）又攻下25分，馬克西22分10助攻5籃板，哈里斯（Tobias Harris）18分10籃板，表現依舊強勢。
相較之下，杜蘭特顯得孤單許多。他此戰14罰12中，獲得31分8籃板3助攻，但其他人最高得分只有葛登（Eric Gordon）的13分，諾基奇（Jusuf Nurkic）則是進帳11分9籃板5助攻。在76人防守壓制下，太陽團隊命中率僅有36%，三分球35投9中，難以造成威脅。
杜蘭特在這場比賽達成7000籃板的生涯里程碑。賽後談到球隊開季的狀態，他表示：「我們還在路上，但容錯空間真的很小。我們的投籃必須做得更好，特別是在有球員缺陣的情況下，如果我們無法進球，將會讓我們在整場比賽中都處於麻煩之中。我們近期一直都是如此。」
太陽雖然全力籌組三巨頭，但至今還是沒能全員到齊。「我知道他們兩個有多麼想出賽。」
Kelly Oubre Jr. continues his hot streak to end the half 🔥— NBA (@NBA) November 4, 2023
He's up to 17 PTS in the first half 👀
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