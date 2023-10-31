NBA／尷尬了！費城射手想搭哈登交易列車 快艇76人皆反對

快艇與76人商討許久原本看似破局的哈登（James Harden）交易案，最後峰迴路轉，在深夜時分給了全聯盟一個震撼彈。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）驚爆，透過這筆交易，快艇將如願得到哈登的助拳，再加上防守悍將塔克（PJ Tucker）也加入，和雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、鮑威爾（Norman Powell）、曼恩（Terance Mann）、祖巴茲（Ivica Zubac）、海蘭德（Bones Hyland）等共組豪華陣容，讓快艇瞬間成了「核動力航母」。

至於76人則是拿到貝頓（Nicolas Batum）、莫里斯（Marcus Morris）、柯文頓（Robert Covington）、馬丁（KJ Martin Jr.）及2028年無保護首輪選秀權、2個二輪選秀籤與1個選秀互換權，另外還會有一個來自第三方的首輪籤。

為了清理球員空間，76人預計會裁掉休賽季簽下的「聖堂射手」格林（Danny Green）

沃納羅斯基當時一開始僅貼出哈登被交易到快艇的訊息，沒有確切的交易內容包裹，貼文狀態持續了一段時間，也讓不少人開始猜測可能的交易人選。

但就在交易細節出來之後，後續就有媒體透露，費城射手柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）有向球團提出申請，希望隨著哈登交易案一起離開，然而卻被澆了一盆冷水，因為76人和快艇雙方都不同意這件事情。

柯爾克瑪茲本季僅出賽了1場比賽，上場3分鐘獲得4分。

令人意外的是，快艇堅持要留下來的曼恩（Terance Mann）最終還是沒有放進交易名單中，顯現76人在進退兩難的情況下，只能選擇妥協，尋求盡快解決眼前難題，然後專注向前邁開腳步。

《ESPN》報導指出，76人曾希望透過交易拿到兩個未來首輪選秀權，並且相信他們所得到的資產有助於球隊再次去換來一名水準之上的後衛，來和安比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）搭檔。

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