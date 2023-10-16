NBA／盛讚詹姆斯狀態好 歐尼爾：他要打造60年無人能破紀錄

湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James）是新賽季聯盟最老球員，即將在年底滿39歲。他上季打破名人堂傳奇賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）紀錄，榮登NBA歷史得分王，歐尼爾（Shaquille O'Neal）近日受訪時直言，詹姆斯要把得分紀錄提高到60年無人可破的境界。

詹姆斯目前累積達38652分，距離40000分的里程碑僅有1348分。除了2020-21年賽季缺賽較多外，詹姆斯每季至少都能進帳1500分，紀錄達標指日可待。

歐尼爾指出很多球員變老後狀態遠不如從前，例如自己當年加入塞爾蒂克隊，只是想抱團拿第5冠，但38歲的詹姆斯不一樣，「他這季狀態看起來很棒，現在是聯盟歷史得分王，他一定想把紀錄推高到未來60年都不會被打破的境界，我很清楚他在做什麼。」

歐尼爾也分析詹姆斯對上季冠軍金塊隊的心態，「為了成為冠軍，必須擊敗冠軍，金塊就是冠軍。詹姆斯和湖人都明白要擊敗金塊，很多人包含我都希望湖人贏。」

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