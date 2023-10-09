NBA／塞爾蒂克穩固後場深度 4年3000萬提前續約普里查德

塞爾蒂克控衛普里查德（Payton Pritchard）原本明年夏天要成為自由球員，但根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，綠衫軍開出4年3000萬美元合約，提前續約。

普里查德在2020年選秀第26順位被塞爾蒂克選中，他是該屆第7位獲提前續約球員，前面6人分別是灰狼的愛德華（Anthony Edwards）、黃蜂的小鮑爾（LaMelo Ball）、溜馬的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、灰熊的貝恩（Desmond Bane）和活塞的史都華（Isaiah Stewart）、馬刺的瓦賽爾（Devin Vassell）。

普里查德上季帳面成績不起眼，場均上場13.4分鐘創生涯新低，拿到5.6分1.3助攻1.8籃板，整體投籃命中率僅41.2%。不過根據ESPN統計，他進入聯盟後，接球立刻出手三分命中率高達42.6%，排在同期第15名（至少300次出手）。

今年6月普里查德曾以上場時間低為由，希望球隊能交易自己，不過塞爾蒂克休賽季透過交易送走史馬特（Marcus Smart）和波格登（Malcolm Brogdon）兩名後衛，他新賽季預計將扮演更重要的角色。

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