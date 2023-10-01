NBA／喊話泰勒絲快分手 庫班：獨行俠有很多帥哥

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）和NFL球星凱爾西（Travis Kelce）之間的緋聞可說是傳得沸沸揚揚，泰勒絲更被捕捉到現場觀看堪薩斯酋長的比賽，讓天后的感情世界更受矚目。

獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）也趕上這波熱潮，他在作客ESPN節目《First Take》時就向泰勒絲「喊話」，建議她趕快跟凱爾西分手，因為自家獨行俠裡面有很多帥氣小伙子。

庫班表示，泰勒絲只要去哪一座城市巡迴，就會為當地帶來龐大經濟效益，還讚她是目前地球上最受歡迎的藝人。之後他也開玩笑表示：「泰勒絲，如果妳在聽的話，我想跟妳說，趕快跟凱爾西分手吧，我們家獨行俠有很多單身帥哥可以介紹給妳。」

有趣的是，緋聞男主角凱爾西還在推特回覆庫班，「麻煩給我一份10天合約，讓我加入獨行俠吧。」

天后泰勒絲被捕捉到去看酋長隊比賽。 路透社

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