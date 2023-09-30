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NBA／艾頓改穿2號球衣 拓荒者看重發展視為聯盟前5大中鋒

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
艾頓將從22號球衣改為2號。 截自影片
艾頓將從22號球衣改為2號。 截自影片

在和太陽之間關係「剪不斷理還亂」紛紛擾擾多年之後，隊史首位狀元艾頓（Deandre Ayton）終究還是離開了鳳凰城，轉而透過三方交易投向「玫瑰之城」的懷抱。

對這位年僅25歲的長人來說，這將是一趟全新的旅程，而從拓荒者公開的影片來看，艾頓在休息室個人櫃名字旁的背號數字也已經從原本的22號改成2號，顯現自己再出發的心情。

雖然拓荒者在這筆交易中失去了里拉德（Damian Lillard）和諾基奇（Jusuf Nurkic）兩大戰將，但換個角度來說，既然當家一哥的心已不在此，好聚好散對雙方都是一種解脫；而就未來發展，拓荒者也是順勢清出了兩份長期大合約，換來的哈勒戴（Jrue Holiday）還具備可觀的交易價值，年輕化建軍之餘也能持續累積選秀資產。

據《Yahoo Sports》記者古德威爾（Vincent Goodwill‏）的報導指出，拓荒者方面依然相信艾頓深具發展潛力，擁有至少場均20分10籃板的實力，又具備總冠軍賽經驗，能夠提供球隊穩定的力量。特別是他有著不錯的中距離投射能力，罰球在長人之中也是水準以上。

也因此，拓荒者將艾頓視為聯盟前5大的中鋒，或許競爭者還包括洛培茲（Brook Lopez）和佛西維奇（Nikola Vucevic），當然前提是戴維斯（Anthony Davis）沒有掛名在中鋒之位上。

總計下來，艾頓前5年例行賽累積出賽303場，場均出賽30.6分鐘，得到16.7分10.4籃板1.6助攻0.7抄截1阻攻。季後賽出賽45場，場均33.7分鐘，拿下15.9分10.5籃板1.3助攻0.6抄截0.7阻攻。

有趣的是，艾頓在抵達波特蘭時，還自嘲地說：「為什麼感覺我才剛被選中。」

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