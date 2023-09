NBA／艾頓改穿2號球衣 拓荒者看重發展視為聯盟前5大中鋒

在和太陽之間關係「剪不斷理還亂」紛紛擾擾多年之後,隊史首位狀元艾頓(Deandre Ayton)終究還是離開了鳳凰城,轉而透過三方交易投向「玫瑰之城」的懷抱。

對這位年僅25歲的長人來說,這將是一趟全新的旅程,而從拓荒者公開的影片來看,艾頓在休息室個人櫃名字旁的背號數字也已經從原本的22號改成2號,顯現自己再出發的心情。

雖然拓荒者在這筆交易中失去了里拉德(Damian Lillard)和諾基奇(Jusuf Nurkic)兩大戰將,但換個角度來說,既然當家一哥的心已不在此,好聚好散對雙方都是一種解脫;而就未來發展,拓荒者也是順勢清出了兩份長期大合約,換來的哈勒戴(Jrue Holiday)還具備可觀的交易價值,年輕化建軍之餘也能持續累積選秀資產。

據《Yahoo Sports》記者古德威爾(Vincent Goodwill‏)的報導指出,拓荒者方面依然相信艾頓深具發展潛力,擁有至少場均20分10籃板的實力,又具備總冠軍賽經驗,能夠提供球隊穩定的力量。特別是他有著不錯的中距離投射能力,罰球在長人之中也是水準以上。

也因此,拓荒者將艾頓視為聯盟前5大的中鋒,或許競爭者還包括洛培茲(Brook Lopez)和佛西維奇(Nikola Vucevic),當然前提是戴維斯(Anthony Davis)沒有掛名在中鋒之位上。

總計下來,艾頓前5年例行賽累積出賽303場,場均出賽30.6分鐘,得到16.7分10.4籃板1.6助攻0.7抄截1阻攻。季後賽出賽45場,場均33.7分鐘,拿下15.9分10.5籃板1.3助攻0.6抄截0.7阻攻。

有趣的是,艾頓在抵達波特蘭時,還自嘲地說:「為什麼感覺我才剛被選中。」

