NBA／勇士魯尼為何能在聯盟生存？衛少：每場比賽都盡本分

快艇隊衛斯特布魯克（Russell Westbrook）近日和勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）參加同場訓練營，衛斯特布魯克藉機向其他學員說明，魯尼能在聯盟生存的關鍵。

現年27歲的魯尼生涯8季都效力勇士隊，拿下3座冠軍，但場均只有5.1分5.6籃板。魯尼每到季後賽籃板能力就會變更突出，上季在季後賽場均能抓下13.1籃板，其中4.7個為進攻籃板，因此他也被譽為「灣區魔獸」。

衛斯特布魯克曾是超級球星，如今隨年紀增長也慢慢轉型，他在訓練營中聚集眾人並稱讚魯尼，「他是冠軍，知道如何打球。聽清楚，他能在聯盟生存不是因為超強運動能力或瘋狂球技，而是每場比賽都盡本分。」

魯尼隨後也分享當藍領球員的訣竅，「你要找出擅長的事，專注在一件事上，就會產生影響力。找到角色定位後長期發揮，就能獲得大量財富。」

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