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NBA／金塊老闆把獎盃「鎖住」 穆雷無緣帶回加拿大慶祝

聯合新聞網／ 綜合報導
穆雷(右)無法把獎盃帶回家鄉慶祝。 美聯社
穆雷(右)無法把獎盃帶回家鄉慶祝。 美聯社

金塊隊上季奪下隊史首座冠軍，當家後衛穆雷（Jamal Murray）表現功不可沒。穆雷原打算將歐布萊恩冠軍獎盃帶回家鄉加拿大慶祝，但金塊老闆克倫克（Stan Kroenke）將獎盃留在身邊，因此願望無法實現。

穆雷奪冠後透露過想把獎盃帶回家鄉，與當地球迷分享奪冠喜悅。據《Toronto Star》報導，金塊隊公關奧海爾（Nick O'Hayre）證實，「我們老闆把獎盃鎖起來，沒有球員或職員被允許把它帶出去。這不像史坦利盃（冰球冠軍）被傳來傳去。」

事實上，過去有冠軍隊成員將獎盃帶回家鄉慶祝，例如2019年伊巴卡（Serge Ibaka）助暴龍隊奪冠後，帶獎盃回剛果，公鹿隊球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也有帶回希臘的紀錄。

金塊老闆克倫克身家約129億美元，擁有6支職業隊伍，其中4隊在18個月內接連奪冠，包含NFL洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）、北美職業冰球聯盟（NHL）科羅拉多雪崩隊（Colorado Avalanche）、美國國家長曲棍球聯盟（NLL）科羅拉多長猛獁隊（Colorado Mammoth）。

金塊 Jamal Murray

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