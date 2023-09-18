NBA／去年曾被勇士打槍 魔獸今年要和3名長人競爭

勇士隊目前陣中仍缺乏傳統長人，最高球員是208公分的薩里奇（Dario Saric），據先前報導，「魔獸」霍華德（Dwight Howard）將和勇士球團會面，還接觸過3名有經驗的長人。

勇士正式球員名單還有2個空缺，但團隊薪資高居聯盟第1，每簽1人就需支付額外奢侈稅金，因此如何使用底薪合約也需慎重考慮。據先前報導，勇士找老將戴德蒙（Dewayne Dedmon），費佛斯（Derrick Favors）和25歲中鋒布萊德利（Tony Bradley）試訓。

戴德蒙在聯盟打滾10年，上季效力熱火和76人隊共出賽38場，平均攻下5.2分3.8籃板，三分球命中率30.8%。費佛斯是2010年選秀探花，在聯盟打拼12個賽季，但去年沒出賽記錄。布萊德利則是2017年首輪新秀，上季只出賽12場，平均時間僅2.8分鐘。

霍華德去年曾毛遂自薦加盟勇士，但遭到球隊顧問帕楚利亞（Zaza Pachulia）潑冷水，他後來就宣布加盟T1聯盟桃園雲豹隊，留下場均23.2分16.2籃板5助攻數據。