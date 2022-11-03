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NBA／哈沃德毛遂自薦加入勇士 遭帕楚利亞潑冷水

聯合新聞網／ 綜合報導
中鋒哈沃德。 歐新社
中鋒哈沃德。 歐新社

曾8度入選明星賽、3屆最佳防守球員的36歲中鋒「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）目前仍沒有球隊。日前他上談話節目毛遂自薦，希望可以加入勇士隊指導年輕中鋒威斯曼（James Wiseman），這番言論卻被現任球隊顧問的前勇士球員帕楚利亞（Zaza Pachulia）潑冷水。

哈沃德在節目上表示自己不但能幫助威斯曼成長，還能替隊友設立掩護，不用擔心沒有空檔，對此帕楚利亞卻表示，「我認為你說的我們都有了，我們有具備領導能力的老將、超級巨星、很棒的角色球員、具備天賦的年輕球員，還有柯爾（Steve Kerr）的教練團，擔任球場上、球場下的領袖。」

帕楚利亞也對於球隊的陣容相當有信心，「我們知道奪冠需要付出什麼，也知道培養球員要付出什麼，柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）都是這樣走來的，球隊的年輕球員在柯爾的領導下，也會有好的未來。」

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