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男籃世界盃／官網公布5人組數據 最強之盾加拿大力壓美國

聯合新聞網／ 綜合報導
加拿大隊。 法新社
加拿大隊。 法新社

2023年世界盃男籃賽進入4強賽階段，FIBA官網今天公布本屆最強5人組，由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領軍的加拿大5人組力壓美國。

官方整理4強隊伍中，在場上一起打超過15分鐘的5人組，並統計這些組合場上淨勝分。加拿大先發5人組亞歷山大、布魯克斯（Dillon Brooks）、多特（Lu Dort）、巴瑞特（RJ Barrett）及鮑威爾（Dwight Powell）每40分鐘能贏49.6分，排名第1。

美國隊替補陣容哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、里夫斯（Austin Reaves）、英格倫（Brandon Ingram）、班切羅（Paolo Banchero）及波提斯（Bobby Portis）45.6分排第2，以愛德華（Anthony Edwards）為首的先發5人組45.1分排第3。

進攻火力部分，德國施羅德（Dennis Schroder）、歐布斯特（Andreas Obst）、泰斯（Daniel Theis）、F.華格納（Franz Wagner）及佛伊格曼（Johannes Voigtmann）每40分鐘攻進107.3分排名第1。

防守部分，加拿大先發陣容每40分鐘只失掉51.9分，同時也是加拿大最常排出的陣容。世界盃4強賽今天展開，加拿大下午4點30分迎戰塞爾維亞；美國晚上8點40分對德國。

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