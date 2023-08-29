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NBA／名記曝字母哥若離開公鹿 傳湖人和尼克有興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波。 美聯社
安戴托昆波。 美聯社

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）即將取得提前續約資格，但他先前接受《紐約時報》訪問時聲稱，除非公鹿和他一樣想爭冠，否則不會提前續約。如今有消息指出，安戴托昆波若未續約，湖人尼克預計成為這位2屆年度MVP的追求者。

公鹿上季首輪被熱火隊演出「老八傳奇」，根據知名記者史坦（Marc Stein）報導，公鹿休賽季與米道頓（Khris Middleton）及洛培茲（Brook Lopez）續約，並找來葛里芬（Adrian Griffin）擔任總教練，是為了安撫安戴托昆波，如果他仍不願和公鹿續約，湖人和尼克隊會對他產生興趣。

史坦認為，安戴托昆波如果續約，這個核心陣容仍具備競爭力。不過洛佩茲已35歲，哈勒戴（Jrue Holiday）33歲，米道頓也32歲，這支球隊逐漸變老，若爭冠不順利，安戴托昆波可能會請求交易。

安戴托昆波合約目前還有3年，最後1年為球員選項，如果他決定與公鹿續約，預計將改寫史上最大張合約紀錄。

Giannis Antetokounmpo 公鹿 湖人 尼克

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