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NBA／自曝不願和公鹿提前續約 字母哥：不想20年只拿1冠

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波。 美聯社
安戴托昆波。 美聯社

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）下個月將取得提前續約資格，不過他向《紐約時報》透露，在他確定球隊願意爭冠之前，不會和公鹿提前續約。

公鹿上季爆冷被熱火隊淘汰，休賽季他的恩師布登霍澤（Mike Budenholzer）被開除，由葛里芬（Adrian Griffin）接任，安戴托昆波認為這種劇變是他不確定是否續約的原因之一。

安戴托昆波強調公鹿還有很多事需證明，「如果我不確定每個隊友都跟我一樣，為了爭奪冠軍犧牲與家人相處的時光，我會沒辦法成為最好的自己。如果這樣，我不會選擇續約。」

安戴托昆波2020-21年賽季曾率領公鹿奪冠，他重申自己想跟布萊恩（Kobe Bryant）及諾維茨基（Dirk Nowitzki）一樣，職業生涯都效力同支球隊，但他話鋒一轉表示，「奪下冠軍是首要目標，我不想待在同支球隊20年，沒拿到另一座冠軍。」

Giannis Antetokounmpo 公鹿

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