世界盃熱身賽／缺「字母哥」沒擋頭！美國海放希臘拉4連勝

少了公鹿隊2屆年度MVP安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)缺席世界盃籃球賽,希臘依然被認為是美國隊的勁敵之一,不過美國隊今日在熱身賽用實力證明自己奪冠決心,以108比86輕鬆擊敗對手,熱身賽內拉出一波4連勝。

美國隊已連續四場排出同樣的先發陣容,分別為傑克森(Jaren Jackson Jr.)、布里吉斯(Mikal Bridges)、英格倫(Brandon Ingram)、布朗森(Jalen Brunson)、愛德華(Anthony Edwards),其中全隊身高僅傑克森超過200公分。

