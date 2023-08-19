快訊

解放軍宣布台灣周邊軍演 國防部譴責：凸顯窮兵黷武心態

MLB／大谷翔平炸裂滿貫砲 43轟又追平全壘打王寶座

業界高薪急卡位 台大博士畢業數腰斬 未來恐連教師都缺

世界盃熱身賽／缺「字母哥」沒擋頭！美國海放希臘拉4連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
美國隊今日在熱身賽用實力證明自己奪冠決心，以108比86輕鬆擊敗對手，熱身賽內拉出一波4連勝。 法新社
美國隊今日在熱身賽用實力證明自己奪冠決心，以108比86輕鬆擊敗對手，熱身賽內拉出一波4連勝。 法新社

少了公鹿隊2屆年度MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺席世界盃籃球賽，希臘依然被認為是美國隊的勁敵之一，不過美國隊今日在熱身賽用實力證明自己奪冠決心，以108比86輕鬆擊敗對手，熱身賽內拉出一波4連勝。

美國隊已連續四場排出同樣的先發陣容，分別為傑克森（Jaren Jackson Jr.）、布里吉斯（Mikal Bridges）、英格倫（Brandon Ingram）、布朗森（Jalen Brunson）、愛德華（Anthony Edwards），其中全隊身高僅傑克森超過200公分。

主帥柯爾(Steve Kerr)賽後透露原因，「很難決定誰來先發，因為你只有幾個星期，然後就得直接比賽。所以我喜歡現在先發陣容的穩定性。」

美國隊由愛德華出賽18分鐘砍下全場最高的21分，傑克森11分3籃板1阻攻1抄截，布里吉斯10分2籃板1抄截，英格倫7分3籃板2助攻，布朗森也斬獲9分、7助攻。

不過本場的獲勝關鍵在替補席上，溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）繳出全能數據，拿下6分2籃板4助攻2抄截1阻攻，波提斯（Bobby Portis）、強森（Cameron Johnson）和里夫斯（Austin Reaves）三人得分上雙。

美國隊首節就取得了雙位數的領先優勢，此後一路維持到比賽結束。終場就以108比86擊敗對手，他們下次將在8月底的是世界盃上再度碰頭希臘隊。

傑克森 Anthony Edwards Brandon Ingram Giannis Antetokounmpo Bobby Portis Jalen Brunson Reaves Steve Kerr Austin

延伸閱讀

天價賠償！美國女遭前男友散布私密照、還轉寄親友 獲賠382億元

NBA／世界盃冠軍前哨戰！布朗森9投全中熱身賽美國勝西班牙

NBA／美國隊7人雙位數貢獻 熱身賽痛宰波多黎各43分

NBA／期許布朗森引領美國男籃 柯爾：他是天生領袖

相關新聞

世界盃熱身賽／拉脫維亞抵台 波爾辛吉斯也隨隊應援

FIBA世界盃2023熱身賽今天將在新北市新莊體育館舉行，在立陶宛與波多黎各已經於昨天抵台後，最後一支參賽球隊拉脫維亞，...

世界盃熱身賽／缺「字母哥」沒擋頭！美國海放希臘拉4連勝

少了公鹿隊2屆年度MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺席世界盃籃球賽，希臘依然被認為是美國隊的勁敵之一，不過美國隊今日在熱身賽用實力證明自己奪冠決心，以108比86輕鬆擊敗

NBA／國王終於獲電視台尊重 新賽季有22場全國轉播

國王隊上賽季成功崛起，例行賽戰績西區第3，睽違17年重返季後賽，但他們上季全國轉播場次只有5場，排在聯盟後段班，連巴克利（Charles Barkley）都看不下去，呼籲要多轉播國王比賽。 新賽

NBA／菜鳥賽季和林書豪合作過 卡明斯基轉戰歐洲賽場

現年30歲的長人卡明斯基（Frank Kaminsky）確定轉戰歐洲賽場，加盟貝爾格萊德遊擊隊，將和前NBA後衛多齊爾（PJ Dozier）同隊。 卡明斯基在大學生涯第4季表現出色，因此選秀身價

世界盃熱身賽／以代表國家為榮 瓦藍邱納斯稱狀態絕佳

明天將在FIBA世界盃2023熱身賽登場的立陶宛國家男籃隊，在今天抵台後下午隨即前往新莊體育館練球，儘管今年不少NBA球...

世界盃熱身賽／立陶宛抵台 總教練稱飲食與時差是挑戰

即將在明天於新莊體育館開打的FIBA世界盃2023熱身賽，在今天抵台的立陶宛隊下午隨即到新莊體育館熱身，包括鵜鶘中鋒瓦藍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦