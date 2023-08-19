世界盃熱身賽／缺「字母哥」沒擋頭！美國海放希臘拉4連勝

少了公鹿隊2屆年度MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）缺席世界盃籃球賽，希臘依然被認為是美國隊的勁敵之一，不過美國隊今日在熱身賽用實力證明自己奪冠決心，以108比86輕鬆擊敗對手，熱身賽內拉出一波4連勝。

美國隊已連續四場排出同樣的先發陣容，分別為傑克森（Jaren Jackson Jr.）、布里吉斯（Mikal Bridges）、英格倫（Brandon Ingram）、布朗森（Jalen Brunson）、愛德華（Anthony Edwards），其中全隊身高僅傑克森超過200公分。

All gas, no brakes 😤



🇺🇸 #USABMNT brought the energy against 🇬🇷 Greece & never slowed down pic.twitter.com/J67Vvrxoku — USA Basketball (@usabasketball) August 18, 2023

主帥柯爾(Steve Kerr)賽後透露原因，「很難決定誰來先發，因為你只有幾個星期，然後就得直接比賽。所以我喜歡現在先發陣容的穩定性。」

美國隊由愛德華出賽18分鐘砍下全場最高的21分，傑克森11分3籃板1阻攻1抄截，布里吉斯10分2籃板1抄截，英格倫7分3籃板2助攻，布朗森也斬獲9分、7助攻。

不過本場的獲勝關鍵在替補席上，溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）繳出全能數據，拿下6分2籃板4助攻2抄截1阻攻，波提斯（Bobby Portis）、強森（Cameron Johnson）和里夫斯（Austin Reaves）三人得分上雙。

美國隊首節就取得了雙位數的領先優勢，此後一路維持到比賽結束。終場就以108比86擊敗對手，他們下次將在8月底的是世界盃上再度碰頭希臘隊。