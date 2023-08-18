快訊

陸網紅帶癌母來台治病 遭爆「爽花台灣人捐款」極樂玩日本

PLG／立委點名台新惡意挖角林秉聖 攻城獅仍盼協商解決

台大實驗室昨爆炸9傷疑「操作不慎」 4研究生仍留院觀察

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／新賽季完整賽程公布 狀元溫班亞瑪首秀對獨行俠

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪首秀對獨行俠。 法新社
溫班亞瑪首秀對獨行俠。 法新社

NBA今天公布2023-24年賽季完整賽程，開幕戰和聖誕大戰與先前爆料相同，馬刺隊首戰則在台灣時間10月26日展開，備受矚目的新科狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有望在當天迎來生涯首秀。

開幕戰時間為10月25日早上7點半，由衛冕軍金塊在主場迎戰去年西區冠軍賽的對手湖人，屆時金塊也會領取冠軍戒指。第2戰則是早上10點太陽作客勇士，資深控衛保羅（Chris Paul）轉隊首戰就要對決老東家，同時是杜蘭特（Kevin Durant）2019年離開勇士後，首度在勇士主場打球。

太陽將在開幕戰對決勇士。 截圖自推特
太陽將在開幕戰對決勇士。 截圖自推特

馬刺則在隔天早上9點半在主場迎戰由唐西奇（Luka Doncic）領軍的獨行俠，這將是眾所注目的選秀狀元溫班亞瑪在NBA正賽首秀。溫班亞瑪對決米勒的「狀元vs.榜眼」戲碼，則將在1月12日由黃蜂作客馬刺主場。同一天還有史上首對在選秀會前五順位入選的湯普森雙胞胎(（Amen Thompson與Ausar Thompson），要在火箭與活賽的比賽中上演兄弟鬩牆。

至於今年的「聖誕大戰」則安排5場比賽，分別是公鹿對尼克、76人對熱火、塞爾蒂克對湖人、獨行俠對太陽、勇士對金塊。其他值得關注的比賽還有12月20日灰熊作客鵜鶘，預計是莫蘭特（Ja Morant）禁賽結束後首戰。1月28日76人作客金塊，安比德（Joel Embiid）和約柯奇（Nikola Jokic）兩大頂尖長人新賽季首度對決。3月1日熱火作客金塊，會是上季冠軍組合狹路相逢。

莫蘭特復出首戰對鵜鶘。 美聯社
莫蘭特復出首戰對鵜鶘。 美聯社

而年度盛典明星賽將在2024年2月19日舉行，地點為溜馬隊主場。例行賽最後一天是4月15日，全聯盟30隊都會出賽。附加賽則在4月17日到20日進行，季後賽緊接在4月21日開打，總冠軍賽G1預計是6月7日。

新賽季30隊只有80場例行賽，不是過往的82場。剩下2場將取決於11月初新賽制「季中錦標賽」比賽情況。

相關新聞

NBA／新賽季完整賽程公布 狀元溫班亞瑪首秀對獨行俠

NBA今天公布2023-24年賽季完整賽程，開幕戰和聖誕大戰與先前爆料相同，馬刺隊首戰則在台灣時間10月26日展開，備受矚目的新科狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）有望在當天迎來生涯首

NBA／美媒曝火箭尼克有意安比德 尤多卡和他關係很好

76人隊始終無法闖進東區決賽，球星哈登（James Harden）今年休賽季又和總管莫雷（Daryl Morey）鬧不合，當家球星安比德（Joel Embiid）日前被發現刪除推特上的「費城」、「過程

NBA／直言團隊成功與名人堂無關 亞瑞納斯：有些人不該入選

奈史密斯籃球名人堂頒獎典禮日前剛結束，前NBA球星「零號探員」亞瑞納斯（Gilbert Arenas）在節目上指出，名人堂入選標準有問題，有些人根本不該入選。 現年41歲的亞瑞納斯曾入選3次全明

NBA／柯瑞「大風車灌籃」失敗 藉機建議學員別做不擅長的事

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近期在個人訓練營指導學員，他被起鬨做大風車灌籃，結果彈跳力普通的柯瑞果然失敗，後來他投進三分球，並告誡學員，「要做自己擅長的事。」 柯瑞在訓練營教導球員

NBA／51歲歐尼爾輕鬆灌籃 發文爭取10天3.5億美元合約

現年51歲的名人堂傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）近期不僅瘦身成功，還秀出自己在球場上輕鬆扣籃的影片，他也開玩笑表示，「我跳了1吋完成扣籃，給我10天3.5億美元（約新台幣111億元

NBA／字母哥要改踢足球？沙國豪門希拉爾已做好球衣歡迎

公鹿隊「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）非常熱愛足球運動，他先前向沙國足球豪門希拉爾隊（Al Hilal）喊話簽下他，如今希拉爾真的準備好專屬球衣，安戴托昆波也幽默回應

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦