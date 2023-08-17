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NBA／加拿大隊球星-1 金塊穆雷確定不打世界盃

聯合新聞網／ 綜合報導
穆雷確定不打世界盃。 美聯社
穆雷確定不打世界盃。 美聯社

加拿大男籃今天宣布，金塊隊後衛穆雷（Jamal Murray）因傷無法參加即將展開的世界盃男籃賽。

根據《ESPN》報導，穆雷兩周前有參加球隊在加拿大多倫多的訓練營，但沒有隨隊參加上周展開的世界盃熱身賽。

穆雷在聲明中表示，「當我進入訓練營時，想看看身體經歷一個漫長的賽季後，身體會有什麼反應，以及是否能在世界盃這種最高水準比賽打球。經過與醫療團隊和球隊協商後，很明顯需要時間恢復，因此我做出不參賽的艱難決定。」

加拿大自2000年後，就沒有參加過奧運男籃賽，如果他們在世界盃男籃賽取得美洲球隊前兩名成績，將獲得巴黎奧運參賽資格。儘管這次沒有穆雷，加拿大還有雷霆隊球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），加上尼克隊前鋒巴瑞特（RJ Barrett）等多名NBA球員輔佐，堪稱史上最強加拿大隊。

加拿大先前公布18人大名單，但正式名單尚未出爐。今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，加拿大隊為H組，同組的有法國、拉脫維亞、黎巴嫩。

Jamal Murray

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