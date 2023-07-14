NBA／金塊穆雷、雷霆亞歷山大領銜 加拿大世界盃大名單出爐
世界盃男籃將在今年8月底開打，加拿大稍早公佈18人大名單，兩大球星金塊後衛穆雷（Jamal Murray）、雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）都出現在名單內，最大遺珠是勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）。
本屆加拿大18人大名單中，有10名NBA球員，除了穆雷和亞歷山大外，有尼克前鋒巴瑞特（RJ Barrett）、火箭防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）、塞爾蒂克前鋒布里塞特（Oshae Brissett）、雷霆後衛多特（Luguentz Dort）、勇士後衛約瑟夫（Cory Joseph）、灰狼後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）、爵士長人歐林尼克（Kelly Olynyk）、獨行俠長人鮑威爾（Dwight Powell）。
值得一提的是，224公分的普渡大學華裔中鋒周志豪（Zach Edey）也在名單內。加拿大隊總教練為國王助教費南德茲（Jordi Fernandez），接下來將在18人名單中，選出12人正選名單參加世界盃。
今年世界盃的舉辦時間為8月25日到9月10日，馬尼拉將承辦ABCD組的小組賽乃至於16強賽，以及8強之後的所有比賽；E組跟F組在沖繩打，G和H組則是在雅加達。按照先前抽籤分組結果，加拿大隊是分在H組，同組的有法國、拉脫維亞、黎巴嫩。
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