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NBA／徹底撕破臉！哈登中國行直接轟76人總管莫雷「騙子」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
哈登和76人總管莫雷徹底撕破臉了。 路透通訊社
哈登和76人總管莫雷徹底撕破臉了。 路透通訊社

高喊「賣我」卻無果的76人當家球星「大鬍子」哈登（James Harden），和76人總管莫雷（Daryl Morey）關係撤體破局，人在中國大陸進行品牌活動的哈登，昨天甚至直接在台上嗆「莫雷是騙子」，永遠不會成為他球隊的成員。

哈登和莫雷早在火箭隊時期就合作過，莫雷2020年離開火箭時甚至還在報紙上刊登全版廣告，畫面是他和哈登的合照，並有粗體字「哈登改變我的人生」，但兩人關係在76人顯然變調，哈登去年休賽季自願降薪，加入76人想一圓冠軍夢，但目標沒實現後，他6月雖執行2023到24賽季3560萬美元（約10.8億新台幣）的合約選擇權，之後卻喊出「賣我」。

快艇是哈登屬意的新東家，但交易協商沒後續，76人計畫讓哈登回到季前訓練營，讓哈登十分不悅，直接在公開活動開嗆。

「莫雷是個騙子，我永遠不會再成為他球隊底下的一份子。」哈登說完後，還重複強調，「讓我再說一次，莫雷就是個騙子，我永遠不會再成為他球隊底下的一份子。」

早在上月就有消息傳出，哈登和莫雷關係已降到冰點，昨天「大鬍子」突如其來的發言更讓台下觀眾響起一片歡呼。不過根據規則，若哈登在76人開季前30天沒有歸隊，可能影響他下季成為自由球員的身份。

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