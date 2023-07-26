PLG／2年選秀會唯一指名 夢想家正式簽下丁冠皓
近兩年只在PLG選秀會選進一名成員，夢想家球團今天宣布和今年新人選秀會「探花」丁冠皓完成簽約儀式，即日起正式加入球隊。
夢想家在選秀第一輪第三順位挑中來自健行科大的側翼好手丁冠皓，成為本次夢想家球團選進的唯一新秀，球團除看中他的身材優勢，以及具有潛力的投射能力，出色的防守表現也是重要關鍵。
丁冠皓昨天與夢想家董事長田壘完成簽約儀式，新賽季將會披上背號10號球衣展開職業生涯，他說：「簽約當下，心情其實並沒有選秀的時候這麼緊張，反而感覺更輕鬆、踏實，未來真的要正式成為職業球員了！」
丁冠皓也提到，除了持續精進自己的球技之外，也會遵循教練的指示，把握機會全力協助球隊。
夢想家將於8月1日展開第一波集訓，待9月份國際賽結束後部分球員也將陸續歸隊加入訓練，新秀丁冠皓本周也將搬到台中適應新生活，下周二就正式加入球隊訓練，備戰新賽季。
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