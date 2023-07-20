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NBA／雷霆球員名單人數大爆炸 老將蓋伊不意外先被裁
根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，雷霆裁掉36歲老將前鋒蓋伊（Rudy Gay）。
蓋伊3年合約走到最後一年，本季薪水為648萬美元，他在柯林斯（John Collins）交易案中被爵士送到老鷹，後來又被老鷹交易到雷霆，以清理薪資空間。
蓋伊全盛時期是一名鋒線得分好手，近年表現出現明顯衰退，上季出賽56場，平均拿到5.2分2.9籃板，投籃命中率38%，三分球命中率25.4%。
雷霆裁掉蓋伊後，正式球員名單仍有20人，必須再裁掉5人才符合規定。記者史密斯（Keith Smith）指出，許多球隊正密切雷霆的陣容，有高層向他說，「一些優秀的球員會被雷霆裁掉，這種情況發生時，我們都要做好準備。」
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