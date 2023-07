NBA／拓荒者、火箭兩大物夏聯首戰就傷退 外媒：都不嚴重

拓荒者今日在夏聯對上火箭,也是兩名新星、選秀探花韓德森(Scoot Henderson)、與第四順位的湯普森(Amen Thompson)的對抗,沒想到兩人都因傷提前退場,好在均無大礙。

Scoot Henderson vs. Amen Thompson 😤



The No. 3 and No. 4 picks go up against each other in the #NBA2KSummerLeague



Trail Blazers vs. Rockets tonight at 7pm/et on ESPN! pic.twitter.com/yeHGshs4Pa — NBA (@NBA) July 7, 2023

司職後衛,常被拿來和羅斯(Derrick Rose)比較的韓德森,今天一開賽就展示了得分爆發力,首節以超過七成的命中率砍下13分。只是比賽結束前卻傳出他因右肩不適,不會回到場上的消息,最終留下15分、5籃板、6助攻的成績。

INJURY UPDATE: Scoot Henderson (R shoulder) will not return to today’s @NBASummerLeague game @ HOU. — Trail Blazers PR (@TrailBlazersPR) July 8, 2023

晚韓德森一個順位被選入的湯普森,本日除了砍下16分外,還傳出5助攻、摘下4籃板,再加上3抄截、4火鍋,表現可說十分全能,不過他在第四節剩下一分鐘時,在一次護框起跳後落地時扭傷左腳,隨後也立即退場,和韓德森同場傷退。

賽後根據《Bleacher Report》記者海恩斯(Chris Haynes)報導,韓德森將透過MRI檢查肩膀情形,「消息指出,目前對沒有脫臼感到樂觀。」至於湯普森方面,《ESPN》記者麥克馬洪(Tim MacMahon)也表示傷情不嚴重,球隊很快就會向外界說明。

Portland Trail Blazers No. 3 pick Scoot Henderson will undergo an MRI on his right shoulder after sustaining the injury today against the Houston Rockets, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. There’s optimism it’s not a dislocation. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 8, 2023

No. 4 overall pick Amen Thompson sprained his ankle, a Rockets source told ESPN. Not considered serious. He’ll speak to the media soon. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) July 8, 2023

這場比賽火箭靠著去年選秀探花史密斯(Jabari Smith Jr)的0.6秒絕殺,以100:99獲勝後,下一場在週一對上活塞;落敗的拓荒者則於同日迎戰由選秀狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)領軍的馬刺。