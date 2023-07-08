NBA／拓荒者、火箭兩大物夏聯首戰就傷退 外媒：都不嚴重
拓荒者今日在夏聯對上火箭，也是兩名新星、選秀探花韓德森（Scoot Henderson）、與第四順位的湯普森（Amen Thompson）的對抗，沒想到兩人都因傷提前退場，好在均無大礙。
Scoot Henderson vs. Amen Thompson 😤— NBA (@NBA) July 7, 2023
The No. 3 and No. 4 picks go up against each other in the #NBA2KSummerLeague
Trail Blazers vs. Rockets tonight at 7pm/et on ESPN! pic.twitter.com/yeHGshs4Pa
司職後衛，常被拿來和羅斯（Derrick Rose）比較的韓德森，今天一開賽就展示了得分爆發力，首節以超過七成的命中率砍下13分。只是比賽結束前卻傳出他因右肩不適，不會回到場上的消息，最終留下15分、5籃板、6助攻的成績。
INJURY UPDATE: Scoot Henderson (R shoulder) will not return to today’s @NBASummerLeague game @ HOU.— Trail Blazers PR (@TrailBlazersPR) July 8, 2023
晚韓德森一個順位被選入的湯普森，本日除了砍下16分外，還傳出5助攻、摘下4籃板，再加上3抄截、4火鍋，表現可說十分全能，不過他在第四節剩下一分鐘時，在一次護框起跳後落地時扭傷左腳，隨後也立即退場，和韓德森同場傷退。
賽後根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）報導，韓德森將透過MRI檢查肩膀情形，「消息指出，目前對沒有脫臼感到樂觀。」至於湯普森方面，《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）也表示傷情不嚴重，球隊很快就會向外界說明。
Portland Trail Blazers No. 3 pick Scoot Henderson will undergo an MRI on his right shoulder after sustaining the injury today against the Houston Rockets, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. There’s optimism it’s not a dislocation.— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 8, 2023
No. 4 overall pick Amen Thompson sprained his ankle, a Rockets source told ESPN. Not considered serious. He’ll speak to the media soon.— Tim MacMahon (@espn_macmahon) July 8, 2023
這場比賽火箭靠著去年選秀探花史密斯（Jabari Smith Jr）的0.6秒絕殺，以100：99獲勝後，下一場在週一對上活塞；落敗的拓荒者則於同日迎戰由選秀狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)領軍的馬刺。
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