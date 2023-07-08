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NBA／拓荒者、火箭兩大物夏聯首戰就傷退 外媒：都不嚴重

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森(左)、韓德森(右)分別是本屆選秀第四、第三順位。 美聯社
湯普森(左)、韓德森(右)分別是本屆選秀第四、第三順位。 美聯社

拓荒者今日在夏聯對上火箭，也是兩名新星、選秀探花韓德森（Scoot Henderson）、與第四順位的湯普森（Amen Thompson）的對抗，沒想到兩人都因傷提前退場，好在均無大礙。

司職後衛，常被拿來和羅斯（Derrick Rose）比較的韓德森，今天一開賽就展示了得分爆發力，首節以超過七成的命中率砍下13分。只是比賽結束前卻傳出他因右肩不適，不會回到場上的消息，最終留下15分、5籃板、6助攻的成績。

晚韓德森一個順位被選入的湯普森，本日除了砍下16分外，還傳出5助攻、摘下4籃板，再加上3抄截、4火鍋，表現可說十分全能，不過他在第四節剩下一分鐘時，在一次護框起跳後落地時扭傷左腳，隨後也立即退場，和韓德森同場傷退。

賽後根據《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）報導，韓德森將透過MRI檢查肩膀情形，「消息指出，目前對沒有脫臼感到樂觀。」至於湯普森方面，《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）也表示傷情不嚴重，球隊很快就會向外界說明。

這場比賽火箭靠著去年選秀探花史密斯（Jabari Smith Jr）的0.6秒絕殺，以100：99獲勝後，下一場在週一對上活塞；落敗的拓荒者則於同日迎戰由選秀狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)領軍的馬刺。

火箭 拓荒者

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