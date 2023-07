NBA／雷霆版「斑馬」降臨？榜眼霍姆葛倫秀超狂防守

雖然雷霆在本日夏季聯賽,以86:94輸給灰熊,但他們仍有不小收穫,那就是傷後復出的霍姆葛倫(Chet Holmgren)再次繳出優異表現。

與本屆狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)同屬瘦高型長人的霍姆葛倫,在去年選秀會上被雷霆以榜眼選入。雖然在夏季聯賽上便有不俗發揮,他卻在之後因腳傷,新秀年整季報銷,直到新一年的夏季聯賽才再次站上球場。

所幸,霍姆葛倫復原狀況良好,不僅在前天繳出15分、9籃板、2助攻、4阻攻的成績,本日比賽也屢屢將天賦完全展現。如在首節,霍姆葛倫先在三分線賞了前鋒洛迪(David Roddy)一個火鍋,後者撿回球後試圖切入取分,卻又被迎頭趕上的霍姆葛倫干擾。這個回合,充分地顯示了霍姆葛倫的防守能力。

另外,在第三節,洛迪已和隊友小威廉斯(Vince Williams Jr.)站定位,準備收下籃板,結果擁有長臂展的霍姆葛倫,不講理地在兩人頭上搶走進攻籃板,隨即狠狠地將球扣進籃框,將他在禁區的宰制力徹底發揮。

