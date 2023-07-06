NBA／雷霆版「斑馬」降臨？榜眼霍姆葛倫秀超狂防守
雖然雷霆在本日夏季聯賽，以86：94輸給灰熊，但他們仍有不小收穫，那就是傷後復出的霍姆葛倫（Chet Holmgren）再次繳出優異表現。
與本屆狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）同屬瘦高型長人的霍姆葛倫，在去年選秀會上被雷霆以榜眼選入。雖然在夏季聯賽上便有不俗發揮，他卻在之後因腳傷，新秀年整季報銷，直到新一年的夏季聯賽才再次站上球場。
所幸，霍姆葛倫復原狀況良好，不僅在前天繳出15分、9籃板、2助攻、4阻攻的成績，本日比賽也屢屢將天賦完全展現。如在首節，霍姆葛倫先在三分線賞了前鋒洛迪（David Roddy）一個火鍋，後者撿回球後試圖切入取分，卻又被迎頭趕上的霍姆葛倫干擾。這個回合，充分地顯示了霍姆葛倫的防守能力。
Chet Holmgren DENIES the stepback three from David Roddy 🚫pic.twitter.com/vP8nGfqTK9— Thunder Nation (@ThunderNationCP) July 5, 2023
另外，在第三節，洛迪已和隊友小威廉斯（Vince Williams Jr.）站定位，準備收下籃板，結果擁有長臂展的霍姆葛倫，不講理地在兩人頭上搶走進攻籃板，隨即狠狠地將球扣進籃框，將他在禁區的宰制力徹底發揮。
Chet puts it back 😤— NBA (@NBA) July 6, 2023
Chet Holmgren grabs the offensive rebound and slams in the putback!
Salt Lake City Summer League on NBA TV and the NBA App: https://t.co/LDfT93bQhD pic.twitter.com/CPLCG2tQ34
本日霍姆葛倫繳出10分11籃板1助攻的數據，雖然在進攻端看來普通，但若於例行賽有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、吉迪（Josh Giddey）等主力的支援，他有機會拿下更多的分數、更多的助攻。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言