NBA／近1年首度實戰 雷霆上季榜眼霍姆葛倫：腳感覺很棒
NBA夏季聯盟今天開打，雷霆上季選秀榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）相隔近1年再度重返球場，他繳出15分9籃板4阻攻2助攻的全能數據，宣告強勢回歸，雷霆最終也以99：85擊退爵士隊。
霍姆葛倫去年8月出席西雅圖業餘聯賽「CrawsOver」時，由於場地因素不慎受傷，經過診斷後出現右腳蹠跗關節傷勢，新秀賽季全部報銷。經過將近1年時間休養，他終於在夏季聯賽登場。
雷霆夏季聯賽陣容十分豪華，除了霍姆葛倫外，還有後衛曼恩（Tre Mann）、前鋒威廉斯（Jalen Williams）及長人威廉斯（Jaylin Williams），3人都是去年球隊主要輪替，因此雷霆三節打完就取得20分領先，輕鬆收下勝利。雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也很關心霍姆葛倫，在個人IG分享自己有觀看這場比賽。
霍姆葛倫開賽表現其實不太理想，錯過好幾次翻身跳投，1分未得，不過他即時調整回來，全場14投6中攻下15分。對此，他受訪時表示想保持侵略性，「有可能會犯錯或投籃不進，這是比賽的一部分，不管是連打100場沒缺席，還是錯過一整季，錯誤都會在比賽發生，我需要從中記取教訓。」
霍姆葛倫也談到身體狀況，「腳的感覺很棒，就像受傷從未發生過。」隊友威廉斯則大讚霍姆葛倫，「他讓禁區防守變得非常簡單，給所有人更多信心。」
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