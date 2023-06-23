NBA／等了1年! 交易後波爾取消關注格林 名記：他會成得分王

勇士今天完成一筆重大交易，將培養4個賽季的年輕後衛波爾（Jordan Poole）等籌碼送往巫師，換回資深控衛保羅（Chris Paul）。值得一提的是，交易案達成後波爾立刻取消勇士老將格林（Draymond Green）推特關注。

格林去年10月在一次球隊練習中對波爾揮拳的影片意外流出，兩人關係釀成不可挽回局面。儘管事發後波爾透露格林已道歉，將把精神放在爭冠上，不過外界認為兩人的關係已經回不去。格林今年1月受訪時坦言，「事情和以前不同，確實改變我們之間的關係。」

如今波爾被送往巫師有望獲得球權證明自己身手，《ESPN》記者史比爾斯（Marc J. Spears）也認為波爾有機會成為下季聯盟得分王。值得一提的是，有外媒注意到波爾已取消格林推特帳號追蹤，兩人不合傳言再度球迷引起熱議。