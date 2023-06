NBA／外媒曝公牛探詢交易拉文可能性 但要價恐超越比爾

隨著賽季結束,選秀會、自由市場接近,越來越多交易傳言浮上檯面,近期除了巫師一哥比爾(Bradley Beal)外,公牛明星後衛拉文(Zach Lavine)也被提及。

從灰狼轉至公牛後,拉文一直是球隊圍繞的核心,更在去年夏天得到一筆5年2.15億美元的頂薪大約。然而,搭上運鈔車的拉文卻在季初遭遇低潮,之後才慢慢找回狀態,整季繳出場均24.8分、4.5籃板、4.2助攻的數據。

不過,這兩年由拉文、德羅展(Demar Derozan)、佛西維奇(Nikola Vucevic)三巨頭領軍的公牛,在上季僅一輪遊,這季更在附加賽就出局,導致這組陣容出現了拆夥的可能性。其中,年紀較輕、合約年限較長的拉文,被交易可能性最大。

根據《Yahoo Sports》記者費雪(Jake Fischer)指出,雖然目前有關比爾、里拉德(Damian Lillard)的流言較多,公牛卻已悄悄聯繫他隊,探詢交易拉文的可能性。但費雪也提到,球隊不會輕易點頭,「不少球隊指出,公牛將拉文的價值看得很高,甚至可能超過巫師對比爾的要價。」

