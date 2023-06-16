NBA／外媒曝公牛探詢交易拉文可能性 但要價恐超越比爾

隨著賽季結束，選秀會、自由市場接近，越來越多交易傳言浮上檯面，近期除了巫師一哥比爾(Bradley Beal)外，公牛明星後衛拉文（Zach Lavine）也被提及。

從灰狼轉至公牛後，拉文一直是球隊圍繞的核心，更在去年夏天得到一筆5年2.15億美元的頂薪大約。然而，搭上運鈔車的拉文卻在季初遭遇低潮，之後才慢慢找回狀態，整季繳出場均24.8分、4.5籃板、4.2助攻的數據。

不過，這兩年由拉文、德羅展（Demar Derozan）、佛西維奇（Nikola Vucevic）三巨頭領軍的公牛，在上季僅一輪遊，這季更在附加賽就出局，導致這組陣容出現了拆夥的可能性。其中，年紀較輕、合約年限較長的拉文，被交易可能性最大。

根據《Yahoo Sports》記者費雪（Jake Fischer）指出，雖然目前有關比爾、里拉德（Damian Lillard）的流言較多，公牛卻已悄悄聯繫他隊，探詢交易拉文的可能性。但費雪也提到，球隊不會輕易點頭，「不少球隊指出，公牛將拉文的價值看得很高，甚至可能超過巫師對比爾的要價。」

The Chicago Bulls are contacting teams, and gauging the trade interest in Zach LaVine, per @JakeLFischer pic.twitter.com/UY3JQ8rH7A — NBACentral (@TheNBACentral) June 15, 2023

除了拉文的去留，公牛今夏還得面對佛西維奇的續約問題，因此，這段時間或許會是球隊決定繼續拚冠，或再次步入重建的分水嶺。